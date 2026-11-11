卢森堡Banking Circle瞄准亚太地区24万亿美元跨境支付市场的增长机遇

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这家卢森堡的B2B（企业对企业）银行已为Airwallex和Thunes等公司提供基础设施支持，并希望为其他走向全球的公司提供同样的服务。

根据一项2025年的研究，到2032年，亚太地区的出境跨境支付额可能会在2024年的基础上几乎翻一番，达到23.8万亿美元。 图片来源：GETTY IMAGES

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

直到十多年前，跨境支付领域的创新基本上还是从西方流向东方。

卢森堡Banking Circle的亚洲销售与客户管理主管Cindy Liu表示，如今，亚太地区已在该领域处于领先地位。

她补充道，越来越多的亚太支付公司正将其能力拓展至海外。例如，澳大利亚创立的Airwallex承诺投入10亿美元（约13亿新元），以在2030年前拓展欧洲、中东和非洲市场；总部位于新加坡的Thunes也计划于2026年6月在纽约开设其第三个美国办事处。

Liu表示，Banking Circle是一家企业对企业（B2B）银行，主要提供后端支付基础设施。其目标是为其他走向全球的亚太公司提供同样的支持。

这一机遇十分巨大。根据数据提供商FXC Intelligence在2025年的一项分析，到2032年，亚太地区的出境跨境支付额可能会在2024年的基础上几乎翻一番，达到23.8万亿美元。

Banking Circle成立于2013年，提供后端金融基础设施，帮助企业在全球范围内转移资金。

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Liu补充道，该公司提供清算连接、多币种账户和虚拟国际银行账号（用于路由和追踪支付的唯一参考代码），使其客户能够将支付功能整合到自身产品中，而无需同时与多家银行、支付网络和技术提供商打交道。

Banking Circle拥有近900家客户，包括支付服务提供商、交易平台和金融机构，每年处理的支付交易额超过1.5万亿欧元（约2.1万亿新元）。

该公司受卢森堡监管机构金融业监管委员会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）的监管。

与亚太地区共成长

Liu表示，早期处理亚洲地区复杂多样的货币、监管制度和银行体系，有助于亚太支付公司为全球扩张做好准备。

Liu解释说：“这要求它们在构建业务时必须兼顾灵活性和本地化——当它们向欧洲、中东和非洲地区（EMEA）扩张时，这些能力变得越来越有价值。”

Liu表示，Banking Circle正计划申请香港牌照，以深化其在该地区的业务布局。

其新加坡子公司BC Payments于2025年11月获得了新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）颁发的主要支付机构（Major Payment Institution）牌照。

该新加坡分部是Banking Circle的亚太区中心，拥有超过60名员工。

去年，Banking Circle还收购了Australian Settlements Limited，这是一家为澳大利亚的银行和支付公司提供结算和处理服务的授权存款机构（authorised deposit-taking institution）。

她认为，在未来十年，无论是区域内贸易还是与世界其他地区的贸易，都将继续是推动亚太地区跨境支付增长的主要动力。

Liu说，这种增长将通过许多人永远不会看到的基建设施来实现，这些设施化解了监管的复杂性，从而确保资金能够按时、以正确的币种到达正确的账户。

““我们真正想做的是让支付变得无形。”” ——Banking Circle亚洲销售与客户管理主管Cindy Liu，谈论该基础设施银行如何助力企业全球扩张。

本文与新加坡金融管理局和全球金融与科技网络以合伙业务形式联合推出。

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