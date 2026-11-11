Stripe：新加坡将在为全球开发新型支付技术方面扮演更重要角色

Singapore FinTech Festival 2026

这家支付与金融服务巨头计划在新加坡建立基础设施，为下一代商业提供动力。

据Stripe称，其平台上有超过8万家新加坡企业和个人创业者。 图片来源：GETTY IMAGES

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

通过人工智能（AI）代理销售，与每年处理数十亿美元资金的支付网络，这两者有何共同点？答案是新加坡。

“在Stripe新加坡，我们正在构建能够驱动下一代商业的基础设施，并将其推向世界，”该公司东南亚、大中华区及韩国区域负责人Sarita Singh表示。

在新加坡设立区域总部十年后，这家支付与金融基础设施公司希望将这座城市国家打造成其全球业务中一个更重要的枢纽。

Singh表示，由驻新加坡的全球产品团队开发或联合开发的产品包括代理式商务解决方案，该方案能让商家更容易被（AI）代理发现并完成交易。

这意味着客户可以使用人工智能助手来发现产品、获取推荐并代为完成购买，从而为企业开辟了触达消费者的新渠道。

新加坡团队还建立并运营着超过八个银行卡网络，每年为亚太地区以及欧洲、中东和非洲的商家处理数十亿美元的交易。

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该团队的工作涵盖银行卡支付背后的整个系统，从设置银行卡的数字用途，到确保交易在全球范围内得到安全可靠的处理。

根据其2月份的年度信函，使用Stripe的企业在2025年创造了1.9万亿美元（2.4万亿新元）的支付额，比2024年增长了34%。它通过平台直接或间接为超过5亿家企业提供服务，客户范围涵盖大型企业到初创公司。

据Stripe称，其平台上有超过8万家新加坡企业和个人创业者；其中40%是在2025年加入的。

本地与区域增长

Stripe对新加坡日益增长的关注，正值整个区域的数字支付和贸易持续增长之际。

专业服务公司普华永道新加坡（PwC Singapore）和新加坡金融科技协会（Singapore FinTech Association）在2026年的一份报告中指出，2023年新加坡的数字支付交易额达到了393.7亿美元。

该报告还指出，预计到2030年，这一数字将增长至超过1130亿美元。

根据联合国贸易和发展会议（United Nations Trade and Development）2024年的一份报告，亚太地区占全球数字贸易总额的四分之一，2022年达到9580亿美元，并以每年9%的速度增长。这远高于6.8%的全球平均水平。

Singh说：“亚洲所建立的基础设施——从实时支付系统到移动优先的钱包——正是人工智能时代所需要的基础。”

她补充道：“经济正在围绕人工智能进行重构，这种人工智能不仅‘知晓’事物，更能‘执行’任务：自主进行规划、采购、谈判和运行工作流程。”

对企业而言，这带来了双重迫切任务：一是利用人工智能来转型运营，二是使其业务能被人工智能代理完全理解和使用。

Singh说：“这正是Stripe加速其亚洲产品路线图的原因。”

今年八月，Stripe和星展银行（DBS Bank）宣布建立战略合作伙伴关系，旨在加速代理式商务的发展，并拓展亚洲的跨境支付基础设施。

Stripe的全球产品负责人Abhinav Tiwari也于今年迁至新加坡，以便更贴近该地区的客户。

本文与新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）及全球金融与科技网络（Global Finance & Technology Network）合作发布。

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