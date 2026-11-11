为何升级改造现有建筑是东南亚的下一个绿色前沿

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科技与政策可让现有建筑改造项目更容易获得融资，而现有建筑是建筑业最大的排放源。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

“最绿色”的建筑并非总是新建的建筑，也可能是一栋经过重大升级改造的旧建筑。

Hitachi Asia研发中心总经理 Wujuan Lin 表示，东南亚建筑领域的大部分排放来自现有建筑。Hitachi Asia是日本企业集团 Hitachi 的子公司，也是该集团在东南亚的总部。

他补充道，对这些建筑进行深度改造，例如升级照明和空调等核心系统，是东南亚减少该行业碳足迹的最大机遇。

智库亚细安能源中心 (Asean Centre for Energy) 在一份2025年7月的报告中指出，2022年，建筑领域的温室气体（GHG）排放量占该区域总量的五分之一以上。这些温室气体，如二氧化碳和甲烷，大部分来自运营建筑所消耗的能源。

同一份报告指出，建筑物的能源消耗可能进一步增长，并导致更多排放。到2050年，其能源消耗可能比2022年增加50%以上，达到1.44亿吨油当量。

但改造项目面临融资难题。Lin 说，投资者更青睐为大型新建绿色建筑提供融资，因为“改造项目的投资回报期不确定”。

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Lin 补充道：“许多改造项目规模太小且情况复杂，因此难以评估其成果。”成果取决于建筑的维护、租户行为等多种因素。

Hitachi Asia在东南亚提供的服务包括用于绿色建筑分析和投资决策的数字服务，以及旨在减少排放的能源解决方案。

解锁绿色融资

Lin 表示，科技能让改造项目更容易评估，从而更容易获得融资。

Lin 说，数据分析和人工智能能够从源头大规模地收集和分析建筑数据，从而建立“信任和透明度”。

他表示，这些技术还能帮助业主和银行快速评估包括改造在内的项目是否符合绿色融资的条件。绿色融资是指旨在实现投资回报和环境效益的金融工具。

其中一个例子便是由Hitachi Asia开发的新加坡绿色建筑数据平台——建设局（BCA）的超低能耗建筑（SLEB）智能中心。

其由人工智能驱动的建筑能效评估（BEEA）工具于2023年推出，能在几分钟内评估一座建筑的能源效率。Lin 表示，而现场检查通常需要两周时间。

他补充说，业主和开发商可以利用其生成的报告来申请绿色贷款，而合作银行则可以通过该平台评估申请资格。

指明方向

Lin 表示，除了技术之外，政策对于指明清晰的市场方向也至关重要。

Lin 说，在新加坡，建设局的“现有建筑绿色标志激励计划2.0”有助于共同资助改造费用。这激励了业主提高其建筑的能源效率，以配合新加坡到2030年绿化八成建筑的目标。

截至2026年7月，新加坡已有三分之二的建筑被视为绿色建筑。

Lin 表示，东南亚各国的进展差异很大，但尽早采取行动至关重要。他补充说，没有明确减排计划的建筑可能会面临成为“搁浅资产”的风险，因租户另寻他处和贷款成本上升而失去价值。

本文是与新加坡金融管理局和全球金融与科技网络 (Global Finance & Technology Network) 合伙业务制作。

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