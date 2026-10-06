新加坡商业信贷局：新加坡企业付款延迟问题在第三季度连续三个季度恶化

该局首席执行官 Audrey Chia 表示，持续的趋势凸显了本地企业面临的财务压力。

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【新加坡】在建筑业、制造业产业群和零售业延迟付款增加的推动下，新加坡企业的付款延迟问题在2026年第三季度连续第三个季度加剧。

新加坡商业信贷局 (SCCB) 周二（10月6日）发布的数据显示，延迟付款（指在协议期限内支付的款项不足总账单的50%）在第三季度占总付款交易的 44.47%。

这比第二季度环比增加了0.02个百分点，同比增加了0.01个百分点。

新加坡商业信贷局是亚洲征信局 (Credit Bureau Asia) 的子公司，该局通过监测本地公司超过240万笔的付款交易来编制其季度数据。

及时付款（定义为在协议期限内支付90%或以上的总账单）在第三季度环比微升0.01个百分点，至41.05%。

部分付款（指在协议付款期限内支付50%至90%的总账单）同期下降了0.03个百分点，至14.48%。

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新加坡商业信贷局首席执行官 Audrey Chia 表示，持续的趋势凸显了本地企业面临的财务压力。她补充道：“尽管本季度的整体付款表现仅出现微小变化，但付款延迟问题连续三个季度持续上升，尤其是在制造业产业群和建筑业，这突显了本地公司所面临的持续现金流压力。”

五个行业中有三个延迟付款情况加剧

行业分析显示，在追踪的五个行业中，有三个行业的延迟付款率出现了环比和同比上升。

建筑业的付款延迟情况连续第四个季度上升，仍然是延迟付款比例最高的行业，达到55.88%，比第二季度上升了0.04个百分点。

这一增长主要是由于楼宇建筑、重型建筑以及专业承包商领域的付款延迟所致。

制造业产业群的延迟付款也连续第四个季度增加，环比上升0.05个百分点至39.99%，这主要是由金属、运输设备、石油和煤炭产品制造商的延迟付款所推动。

零售业的付款延迟率比第二季度攀升0.04个百分点至43.36%，为连续第三个季度增长。

这主要归因于家具和家居用品、建材、园艺用品及汽车产品零售商的延迟付款增加。

相反，服务业的延迟付款率环比下降0.02个百分点至42.68%，这主要得益于商业服务、教育服务和法律服务领域的付款延迟减少。

批发贸易业的延迟付款率也录得季度环比下降0.03个百分点，至40.42%。这一下降是由于耐用品和非耐用品批发商的延迟付款减少所致。

Audrey Chia 指出：“在企业应对持续的宏观经济不确定性时，保持稳健的信用风险评估和积极主动的应收账款管理，对于确保其长期生存能力至关重要。”