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新加坡国立大学院长：在中美摩擦背景下，新加坡别无选择，只能加倍巩固其值得信赖的枢纽地位

新加坡国立大学教授 Joseph Liow 指出，Manus 事件反映了东南亚正面临的更广泛地缘政治压力。

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Jean Low

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Published Thu, Jul 16, 2026 · 05:58 PM
    • VP Bank 首席投资官 Felix Brill 博士（左）与新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长 Joseph Liow 教授出席该银行的下半年首席投资官展望会。
    • VP Bank 首席投资官 Felix Brill 博士（左）与新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长 Joseph Liow 教授出席该银行的下半年首席投资官展望会。 摄影：JEAN LOW, 《商业时报》

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    【新加坡】新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长 Joseph Liow 教授表示，随着地缘政治碎片化对全球商业构成威胁，新加坡“别无选择”，只能加倍巩固其作为值得信赖、中立的全球枢纽的身份，以此作为关键的差异化优势。

    他补充道：“这便是我们对来自美国和中国的投资所展现的价值主张。”

    Joseph Liow 教授是在周四（7月16日）于 The Edition 酒店举行的 VP Bank 下半年首席投资官展望会的炉边谈话上发表上述言论的。他在会上指出，东南亚正日益感受到大国竞争升级所带来的压力。

    他以人工智能初创公司 Manus 为例。他指出：“Manus 案是东南亚担忧陷入中美之间困境这一更大问题的典型症状。”

    Meta 于2025年12月底收购了人工智能代理开发商 Manus，但在北京方面命令 Meta 解除这笔价值20亿美元的收购后，该交易以失败告终。Meta 已于2025年将其业务从中国迁至新加坡。

    Joseph Liow 教授说，在这种碎片化的背景下，对于像新加坡这样的小国来说，驾驭全球超级大国的地缘政治暗流本身就很困难。

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    他警告说，全球趋势正从自由贸易和不受阻碍的投资资本流动，转向实体清单和严格出口管制等武器化的贸易工具，这使该地区处于不稳定的境地。

    他指出，从历史上看，东南亚一直是中美两国的主要受益者。该地区通过为中国快速的经济扩张提供原材料和银行服务而获益，同时与美国保持着深厚的关系——美国至今仍是该地区最大的外国直接投资者。

    这种增长势头现在正转向人工智能竞赛，引发了东南亚发展中市场的一股热潮。

    他指出：“在亚洲，你可以看到一股追赶……人工智能浪潮的热潮，老挝和柬埔寨等国都在讨论兴建数据中心。要在国际社会中成为一个合法的成员，你就必须在自己的土地上拥有一个数据中心。”

    一场双雄争霸的人工智能竞赛

    谈到人工智能竞赛，Joseph Liow 教授指出，主要参与者只有两个：美国和中国。

    他指出：“欧洲人、日本人和韩国人是重要的参与者，但他们不是主要参与者。” 他补充说，这种结构性转变正在影响许多波及小国的动态。

    “你……必须关注……各国监管环境的变化，尤其是它们相互之间的关系。”

    皮尤研究中心 (Pew Research Center) 最近的一项研究发现，在世界许多国家，中国现在比美国更受好评。

    这一数据与实地看法的转变相符，Joseph Liow 教授指出，西方竞争对手越来越认识到中国产业的飞速发展和成熟度。

    然而，他补充说，中国面临的挑战是供应链的国际化。

    他说，例如，美国在半导体方面可以依赖日本、荷兰和韩国等国家，而中国则必须自主发展这些能力。

    他指出：“美国的优势在于（它）有很多愿意做生意的朋友。中国在这方面有所欠缺。”

    挑选赢家

    展望未来，Joseph Liow 教授指出了可能发生的三个关键转变：可再生能源的加速发展；替代能源供应路线的建立；以及一旦地区冲突平息，海湾经济体将进行大规模的基础设施重建。

    然而，人工智能基础设施的快速推出将带来复杂的权衡，尤其是在可持续性方面。

    他说：“这基本上是第四次或第五次工业革命的精髓。挑战将在于……管理好几个方面。”

    他指出，对于希望在人工智能竞赛中取得进展的国家来说，气候挑战是一个“权衡”。他补充说，随着中美两国都投入巨资建设相互隔离、脱钩的技术堆栈，半导体独立将仍然是最终的战场。

    在此背景下，VP Bank 首席投资官 Felix Brill 博士告诫不要进行集中押注。投资者不能仅仅因为某匹“马”展现出最直接的创新就对其下注。

    Joseph Liow 教授说：“这个行业的本质将是，那些能够快速创新的公司将会走在最前沿。”

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