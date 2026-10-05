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分析师：新加坡是ChatGPT广告的高价值市场，但印尼和越南能提供更大规模

广告会向免费版和Go配套计划的用户显示，后者在新加坡的月费为11新元

Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Mon, Oct 5, 2026 · 10:00 AM
    • ChatGPT已在超过60个市场推出广告服务，年化经常性收入已超过10亿美元。
    • ChatGPT已在超过60个市场推出广告服务，年化经常性收入已超过10亿美元。 照片：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] OpenAI刚起步的广告业务，或许能从新加坡获得一些东南亚最具价值的用户。但分析师指出，随着这家ChatGPT开发商寻求将其庞大的免费用户群变现，印尼和越南等更大的市场最终可能提供更大的规模。

    OpenAI于9月24日开始在新加坡、其他五个东南亚市场和台湾推出ChatGPT广告，在订阅服务之外拓展了新的收入来源。

    广告会向ChatGPT免费版和收费最低的Go配套计划用户显示，后者在新加坡的月费为11新元。

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    OpenAIChatGPTSingaporeAseanIndonesiaVietnam

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