新加坡投资者将投资SpaceX视为对未来太空经济的长期押注

凭借其增长潜力，这家美国公司可能成为支撑新经济活动层面的关键企业

从左至右：Alta首席执行官Kelvin Lee、Turn Capital普通合伙人Ho Kheng Lian、True Global Ventures 4创始合伙人Lim Qing Ru。 图片拼贴：HYRIE RAHMAT, BT

【新加坡】尽管现在人人都渴望搭上SpaceX这趟快车，但早在2021年，新加坡科技企业家兼投资者Lim Qing Ru就已将其视为一项前景光明的投资。

这位风险投资公司True Global Ventures 4的创始合伙人表示，到2021年第二季度，SpaceX已从一个大胆的冒险项目，转变为全球唯一一家可操作可重复使用火箭的供应商，有效占据了全球商业发射市场约60%的份额。

对她而言，投资SpaceX意味着能参与到一个仍处于早期阶段的行业：“我们坚信，太空经济的故事才刚刚开始。”

Lim表示，当把SpaceX的可重复使用发射能力，置于其卫星互联网业务Starlink快速扩张的卫星网络背景下审视时，投资理由就变得清晰了。Starlink正在为实现全球互联互通奠定基础。

马斯克因素

再者，当她考虑到创始人Elon Musk“化不可能为必然”的过往成就时，她投资的信心就更足了。

另一位投资者、投资公司Turn Capital的普通合伙人Ho Kheng Lian告诉《商业时报》（The Business Times），她大约在十年前就投资了SpaceX，当时该公司的估值约为160亿美元。如今，该公司的市值已高达2.4万亿美元。

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当时，SpaceX之所以能脱颖而出，是因为它拥有巨大的市场机遇、明确的技术优势以及一个能够执行宏大计划的管理团队。

她表示：“如果SpaceX取得成功，它将不仅仅是另一家航空航天公司，它有潜力从根本上改变进入太空的经济模式。”她补充道：“这种成功可以重塑整个行业的机会非常罕见，而且它们通常能产生远超初始投资的巨大回报。”

长期增长潜力

尽管如此，太空经济仍然是一个高风险领域。

与太空相关的公司资本密集、技术复杂且竞争激烈。许多太空相关的商业模式仍在测试中，并非所有拥有强大技术的公司都能建立起可持续的商业业务。

马斯克或许为这项基础设施投资带来了信誉，但投资者们同样在押注太空可能成为一个新的主要基础设施市场。

投资SpaceX表面上看似是押注Elon Musk将宏伟构想转变为大规模业务的能力，但其更宏大的投资逻辑建立在一个更广泛的论点上——即SpaceX可能将太空打造成为下一个全球基础设施层。

投资者相信，更廉价、更可靠的入轨方式，可以为更多太空赋能的业务铺平道路，这些业务范围涵盖卫星宽带、地球观测、数据服务、人工智能以及其他商业用途。

凭借这一长期增长潜力，SpaceX可能成为支撑新经济活动层面的关键企业。

另类资产平台Alta的首席执行官Kelvin Lee表示：“我们将太空经济视为一个商业生态系统，其中的企业由日益廉价和可靠的太空准入所赋能，或从中受益。”

“它代表着一个新兴的经济层面，随着太空准入的扩大，该层面中企业的产品、服务或商业模式将变得在商业上可行。”

Alta注意到，市场对与SpaceX相关的投资机会正表现出“早期但日益增长的兴趣”，尤其是那些处于太空基础设施和人工智能交叉领域的企业。

目前，SpaceX仍然是太空经济领域吸引投资者最多关注的公司。Lee表示，这是因为它在发射能力方面建立了成本和可靠性优势，并创造了其同行难以复制的竞争护城河。

他补充道：“像SpaceX这样的发射平台已显著降低了成本并提高了可靠性，使得一系列以前不具经济性的商业模式变得越来越可行。”

Starlink已成为这个投资故事中的重要一环。对投资者而言，它展示了更廉价的入轨方式如何支撑起一个服务地球客户的大型商业业务。

Lee表示，根据公开文件，SpaceX已将Starlink确定为公司长期商业机会的主要驱动力。

本土视角

新加坡自身在太空领域的推动，为这一投资主题增添了本土色彩。

今年4月，新加坡宣布成立新加坡国家航天局（National Space Agency of Singapore, 简称NSAS），以领导本国的国家航天事业。该机构将支持卫星任务规划、地理空间数据分析以及国家航天能力发展等领域。

自2022年以来，政府已为“太空技术发展计划”中的项目拨款2.1亿新元；该计划支持了研究机构和企业开发、发射有效载荷以及在太空中测试技术。

新加坡贸易与工业部表示，通过NSAS，新加坡将把握全球太空经济中的机遇，该市场规模预计到2035年将达到1.8万亿美元。

这些举措表明，新加坡也开始将太空不仅视为科学前沿，更视其为一个潜在的经济领域。

Alta的Lee表示，投资者应留意前沿技术领域竞争的“非线性”特征。

随着技术发展，市场领导者可能会迅速失去优势，该领域创造的大部分价值可能会流向少数赢家，而不是在整个生态系统中平均分配。

他解释说：“应仔细考量一家公司经济护城河的持久性，以及其长期维持竞争差异化的能力。”

这些风险值得注意，因为围绕太空的热情可能跑在商业现实的前面。

尽管如此，Ho表示，早期的疑虑往往是投资重大新趋势的一部分。她补充道：“最有价值的机会，在获得热情追捧之前，往往先会遭遇怀疑。”