新加坡推出央行黄金托管服务，并将消费税豁免范围扩大至批发业务

新加坡的场外黄金清算系统将于2027年第一季度启动运营

新加坡金融管理局 (金管局) 的央行黄金托管服务将在新加坡的国家货币金库中储存金条，该金库最多可容纳500吨。 照片：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 于周二（11月10日）推出了其面向央行的黄金托管服务，并发布了一项强化的消费税框架，以支持黄金批发市场活动。

金管局指出，黄金将储存在新加坡的国家货币金库中，该金库可储存多达500吨黄金，并有扩容空间以应对未来增长的需求。

这项黄金托管服务面向外国央行、主权实体以及由政府或央行设立的多边组织开放。金管局最早于今年6月宣布了该计划。

与此同时，香港也正致力于在2030年前将其黄金总储存容量提升10倍以上，达到超过2000吨的水平。

副总理 Gan Kim Yong 在周二接受媒体采访时表示：“鉴于我们当下面临的不确定性，将黄金作为储备资产的需求正在迅速增长。”

他补充道：“这不是一场零和游戏。新加坡的做法是为那些有兴趣寻找替代地点来储存其黄金储备的央行提供一个额外选项。”他还指出，此举的目标并非取代其他黄金中心。

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金管局表示，还将向部分特定的新加坡黄金银行提供黄金托管账户，这些银行须具备专业知识和经验，能为央行等机构提供黄金相关服务和交易流动性。

旨在提升流动性的更多措施

金管局和财政部也推出了一项强化的消费税框架，以支持新加坡的投资级贵金属黄金批发市场活动。

根据该框架，机构参与者之间的服务将免征消费税，这些服务包括金库托管、精炼、重铸、化验和经纪业务。更多细节将在2027年的财政预算案中公布。

副总理 Gan Kim Yong 表示：“这将更好地反映黄金主要在机构参与者之间交易，而非用于国内消费的事实。”他补充说，该框架也将支持新加坡黄金市场的发展。

另外，金管局指出，新加坡的场外黄金清算系统预计将于2026年底前准备就绪。此前，新加坡交易所 (SGX) 与六家清算银行——星展银行 (DBS)、Deutsche Bank、ICBC Standard Bank、JPMorgan、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB)——已在6月份签署了谅解备忘录。

金管局补充道，实时交易和市场运营预计将于2027年第一季度启动，黄金市场的流动性将在年内逐步建立。

同时，新交所的实物交割公斤黄金期货计划于2027年第二季度推出。

副总理 Gan Kim Yong 指出，新加坡深化其黄金基础设施的举措将“巩固在交易、风险管理、托管和专业服务领域新的高价值活动”。

他表示：“这将创造良好的就业机会并提升专业能力，同时增加我们金融领域的深度和韧性，从而巩固新加坡作为连接亚洲与全球黄金市场的可信赖枢纽的角色。”