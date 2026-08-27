柔佛、巴淡岛追求规模扩张，新加坡参与保费数据中心竞赛

由于土地和电力属于保费资源，新加坡正专注于那些更有理由在本岸托管的工作负载。

对于超大规模人工智能数据中心的需求而言，50兆瓦的容量或许看似不大，但行业观察人士表示，这一容量对于其他类型的需求意义重大。 照片来源：商业时报资料图

【新加坡】分析师表示，新加坡正在区域数据中心热潮中开拓一个保费角色，优先发展更高价值和资源效率更高的工作负载，而非与邻近的柔佛和巴淡岛在容量上竞争。

由于土地和电力属于保费资源，新加坡正专注于那些更有理由在本岸托管的工作负载，包括由数据主权需求或对延迟敏感的应用所驱动的工作负载。

但这种定位是有代价的。