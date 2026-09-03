Morningstar报告：在配置型基金的带动下，新加坡第二季度资金流入达13亿新元

该金融服务公司指出，目前市场对新加坡股票的潜在兴趣日益增长

配置型基金（投资于债券和股票等多种资产类别）在第二季度于新加坡吸引了18亿新元的净流入，高于第一季度的15亿新元。 图片来源：商业时报资料图

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【新加坡】Morningstar的数据显示，受配置型基金增长的推动，新加坡的基金在2026年第二季度录得13亿新元的净流入。

Morningstar经理研究高级分析师 Arvind Subramanian 在周四（9月3日）的简报会上表示，尽管这低于第一季度的32亿新元，但整个行业在2026年上半年仍实现了45亿新元的净流入——这一水平“与我们所见的历史数据相比相当可观”。

配置型基金（投资于债券和股票等多种资产类别）吸引了18亿新元的净流入，高于第一季度的15亿新元。

Subramanian 指出，尽管股票型基金在第二季度出现了9330万新元的净流出，与第一季度15亿新元的净流入形成反差，但目前市场对新加坡股票的潜在兴趣日益增长。

他表示：“（从历史上看）新加坡股票的配置比例往往非常小。投资者倾向于将更多资金配置于全球市场或新加坡以外的亚洲市场。”

他表示，因此，这种日益增长的兴趣可能部分反映了新加坡投资者对其本土股票市场历史性低配置状况的逆转。

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Subramanian 表示，与此同时，新基金和股票市场发展计划（Equity Market Development Programme, 简称EQDP）也在推动资金流入。

他表示，新加坡过去主要是一个以大盘股为主的市场，但在EQDP的推动下，对中小型股的配置有所增加。

该分析师表示：“你现在也看到新加坡的中小盘股指数带来了更广泛的回报。”

基金经理们也在增持新加坡基金，以寻求更多获得阿尔法（alpha）收益的机会。

Subramanian 表示，几乎所有管理着大型股票基金或在新加坡股市有重要布局的基金经理，要么正在寻求聘请专注于新加坡市场的分析师，要么已经增加了资源来追踪该市场。

但他警告说，随着基金规模的增长，它们可能会希望增加对中小型股票的配置，而这类股票的流动性往往较差。

他说：“一个专注于非常狭窄或小众类别的大型基金，从长远来看可能难以满足兑付需求。”

与此同时，新加坡市场需要证明其能够跟上强劲的资金流入——Subramanian 表示，大多数基金经理都在关注更多可投资的机会，其中包括更多行业进行更多的首次公开募股。

他表示：“他们希望IPO数量或投资机会开始增加，从而能够跟上他们所看到的资金流入的增长速度。”

Subramanian 表示，总体而言，业绩表现可能是推动部分资金流入的原因，而“这在所有市场中通常都是如此”。

他表示：“如果这种势头放缓，或者其他市场开始展现非常强劲的回报，你可能会看到一些资金轮动。但至少从我们目前看到的季度数据来看，新加坡股票似乎仍在吸引相当可观的资金份额。”

新元债券基金

与此同时，固定收益基金的净流出额从第一季度的9720万新元扩大至第二季度的2.889亿新元。

Subramanian 表示，鉴于当前债券市场的波动性，这“不足为奇”。

他表示：“无论收益率或估值多么具有吸引力，如果固定收益产品趋于波动，投资者们通常不会青睐它，因为对于固定收益这类资产，他们更看重其稳定性。”

新加坡较低的短期利率也意味着，投资者将闲置资金存放于货币市场基金的吸引力有所下降。

尽管如此，Subramanian 指出，鉴于新加坡债券的波动性较低，即便收益率也更低，投资者仍旧偏好它，而不是美国或全球的固定收益产品。

他表示：“这又回到了投资者寻求固定收益产品时的心态问题。”

“随着收益率上升，固定收益产品的表现越来越不像‘固定收益’，波动性变得非常大，而这并非投资者所乐见的。”