新加坡蝉联高净值人士最昂贵城市榜首，五座亚太城市跻身全球前十

该国稳定的政治环境、坚韧的经济和强势的货币使其依然具有吸引力

新加坡在汽车价格方面位居全球最昂贵城市，住宅房地产价格则名列全球第三。 图片来源：BT档案照片

【新加坡讯】根据瑞士私人银行 Julius Baer 的一份报告，新加坡连续第四年蝉联全球高净值人士 (HNWIs) 最昂贵城市。

亚太区城市在排名中的地位有所增强，占据了全球前十名的一半席位，而去年仅有三座城市上榜。其中，香港排名第四，上海第六，悉尼第八，曼谷第十。

在全球范围内，新加坡的排名领先于苏黎世和摩纳哥，后者分别位列第二和第三。

新加坡能够持续领先，主要得益于高昂的住宅房地产和汽车成本——这两项在 Julius Baer 的“生活服务产业群指数”中权重最高——以及新元的强势表现。

新加坡在汽车价格方面位居全球最昂贵城市，住宅房地产价格则名列全球第三。

报告称：“强势的货币，加上稳定的政治体系和坚韧的经济，反映了新加坡在充满不确定性的世界中的相对稳定性和吸引力。”

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一些亚太城市在其他商品和服务方面也位居全球最昂贵城市之列。其中，香港是法律服务最昂贵的城市，而上海则在高级餐饮方面位居榜首。

亚太区也已成为攻读工商管理硕士 (MBA) 最昂贵的地区。

《Julius Baer 2026年全球财富与生活服务产业群报告》在全球范围内调查了360名高净值人士。

亚太区仍是全球财富增长引擎

亚太区城市在排名中日益占据主导地位，正值该地区经济增速持续超越全球水平之际。Julius Baer 预计，该地区2026年的国内生产总值将增长4.5%，远高于2.9%的全球平均水平。

该报告指出，由科技引领的城市似乎正在脱颖而出，而更依赖传统产业的市场变化则较为缓慢。

尽管亚太区拥有一些全球最昂贵的富人城市，但该地区的价格增长仍低于全球平均水平。

以美元计算，亚太区的平均价格上涨了7.4%，而全球平均涨幅为10.2%。报告指出，与其他地区相比，亚太区内部的本地通胀压力对全球价格上涨的推动作用，不及其他地区的货币升值所带来的影响。

投资者在不确定性中寻求多元化

亚太区的财富积累保持韧性，90%的受访高净值人士表示其资产在过去12个月中有所增加。与此同时，为应对地缘政治和宏观经济的不确定性，投资者在投资组合调整方面采取了更积极的态度。

超过73%的亚太区受访者表示，他们在过去12个月中增加了投资多元化。其中，53%的人增加了贵金属作为对冲，46%的人则扩大了其投资组合的地域分布。

Julius Baer 亚洲外汇与贵金属交易主管 Chris Irwin 表示，黄金在私人投资组合中的战略重要性日益凸显。

Irwin 说：“在一个日益受到地缘政治结盟和金融制裁影响的世界里，黄金的优点直接而实用。它流动性强、政治中立且无交易对手风险。”

他补充说，各国央行的持续买入巩固了黄金作为货币资产的地位，并改变了私人投资者对贵金属的看法，促使他们将这类资产视为其投资组合中更具战略性的组成部分。

健康支出仍是优先事项

报告称，与健康相关的支出是全球所有地区唯二实现增长的两个类别之一（另一个是休闲旅游），这印证了“健康是新的财富”这一观点。

在亚太区，58%的受访者计划在未来12个月内增加在医疗保健方面的支出，而欧洲和北美的这一比例分别为33%和40%。

报告指出，由于该调查的数据收集和实地工作已于三月初结束，当前中东局势的影响并未反映在调查结果中。

Julius Baer 的经济学家 Sophie Altermatt 表示，地缘政治风险、持续的保护主义和财政脆弱性继续为全球前景蒙上阴影。

报告称：“2026年可以明确的是，世界仍然是一个复杂的地方，不确定性仍处于非常高的水平。” “在这样的环境下，稳定的城市和国家变得更具吸引力。”