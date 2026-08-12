银行股拖累 新加坡股市走低 海指跌0.6%

华业集团领涨蓝筹股

全场下跌股281只，多于上涨股的276只，总成交量12亿股，成交额22亿元。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡讯】新加坡股市周三（8月12日）收低。

基准的海峡时报指数（STI）下跌0.6%，或33.42点，收于5720.75点。

华业集团 (UOL Group) 领涨新加坡蓝筹股，股价上涨2.4%或0.24元，收报10.17元。

海指成份股中表现最差的是 星展集团 (DBS) ，其股价下跌1.5%或1.14元，收于75.85元。

其他本地银行股也收低。 华侨银行 (OCBC) 下跌0.5%或0.17元，至31.19元； 大华银行 (UOB) 下跌0.5%或0.21元，至41.95元。

在iEdge新加坡次级50指数中， PC Partner 是最大涨幅股，上涨6.4%或0.19元，至3.16元。而 扬子江海运 (Yangzijiang Maritime) 是最大跌幅股，下跌8.5%或0.055元，至0.59元。

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全场下跌股281只，多于上涨股的276只，总成交量12亿股，成交额22亿元。

International Cement 是新加坡交易所交投最活跃的股票，成交量达1.151亿股。

若按成交额计算，交投最活跃的是星展集团，共有510万股易手，总值3亿9080万元。

主要区域股指涨跌互见。香港恒生指数下跌0.8%，日本日经225指数上涨0.8%，韩国综合股价指数上涨3.7%，马来西亚富时综合指数则上涨0.6%。

SPI Asset Management的管理合伙人Stephen Innes表示，市场已经走出了消化坏消息的阶段，现在进入了一个“对利好消息更为敏感”的时期。

他补充说，需要关注的核心风险并非增长放缓，而是相反的情景。在这种情景下，经济增长足够稳健，足以将长期债券收益率推升至市场舒适区以上。

本文在人工智能的协助下撰写，并由记者审阅