美伊和平谈判取得进展 新加坡股市上涨 海指收高0.2%

纵观整体市场，下跌股以306只领先上涨股的270只，共有13亿只证券易手，总值20亿新元。

海峡时报指数成份股中表现最差的是Jardine Matheson，股价下跌4%，收于62.20美元。 图片来源：CMG

【新加坡讯】在美国和伊朗于瑞士完成首轮和平谈判后，新加坡股市周一（6月22日）收高。

据路透社报道，与此同时，美国总统 Donald Trump 持续威胁要恢复在中东地区的袭击。

基准的海峡时报指数（STI）上涨0.2%，即11.31点，收于5204.01点。

DFI Retail Group 领涨新加坡蓝筹股指数，股价上涨3.8%，即0.14美元，收于3.82美元。

海峡时报指数成份股中表现最差的是 Jardine Matheson ，股价下跌4%，即2.56美元，收于62.20美元。

三大本地银行股均收高。 DBS 上涨0.5%，即0.33新元，收报66.29新元； OCBC 上涨1.5%，即0.37新元，收报25新元； UOB 上涨0.5%，即0.21新元，收报39.46新元。

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在iEdge新加坡次级50指数中， Frencken Group 是最大涨幅股，上涨13.1%，即0.41新元，收于3.54新元；而 PropNex 是最大跌幅股，下跌2.6%，即0.05新元，收于1.88新元。

纵观整体市场，下跌股以306只领先上涨股的270只，共有13亿只证券易手，总值20亿新元。

主要区域指数涨跌互现。香港恒生指数下跌0.7%，马来西亚富时吉隆坡综合指数也下跌0.7%。与此同时，日本日经225指数上涨1.5%，韩国综合股价指数（Kospi）上涨0.7%。

Swissquote 的高级分析师 Ipek Ozkardeskaya 表示，“对科技股的强烈兴趣”是推动韩国综合股价指数上涨的原因。

她补充说：“日元走软也使得日本股票对外国投资者而言更为便宜……（随着）美元兑日元（货币对）今早飙升至近161.7。”

Swissquote 的高级分析师 Ipek Ozkardeskaya 表示，“对科技股的强烈兴趣”是推动韩国综合股价指数上涨的原因。

她补充说：“日元走软也使得日本股票对外国投资者而言更为便宜……（随着）美元兑日元（货币对）今早飙升至近161.7。”

她指出，实体人工智能“无疑是一个充满前景的领域”，而亚洲公司在机器人技术领域处于领先地位。

“但是，人工智能的故事伴随着剧烈的价格波动，如果投资者想要抓住潜在的长期收益，就必须准备好承受这些波动。”

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“但是，人工智能的故事伴随着剧烈的价格波动，如果投资者想要抓住潜在的长期收益，就必须准备好承受这些波动。”

本文在人工智能的协助下撰写，并由一名记者审阅