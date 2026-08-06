新加坡股市在蓝筹股带动下收高 海指上涨1%

整体市场下跌股338只，多于上涨股239只，成交量为8亿9670万股，成交额达21亿新元。

周四（8月6日），整体市场下跌股为338只，多于上涨股的239只，共有8亿9670万股证券易手，总值21亿新元。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】新加坡股市周四（8月6日）收高。

基准海峡时报指数（STI）上涨1%或57.62点，收于5638.99点。

DFI Retail Group 在海指成份股中领涨，股价上涨3.7%或0.14美元，收于3.91美元。

海指成份股中表现最差的是 Mapletree Pan-Asia Commercial Trust ，股价下跌3%或0.04新元，收于1.29新元。

三大本地银行股均收高。 星展银行 (DBS) 上涨2.1%或1.53新元，至75.08新元； 华侨银行 (OCBC) 上涨2.4%或0.70新元，至29.33新元； 大华银行 (UOB) 上涨1.2%或0.52新元，至43.58新元。

iEdge新加坡次级50指数上涨0.3%或4.67点，至1544.27点。

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在iEdge新加坡次级50指数成份股中， First Resources 是最大上涨股，攀升4.5%或0.16新元，至3.75新元；而 CDL Hospitality Trusts 是最大下跌股，下滑3.8%或0.03新元，至0.76新元。

整体市场下跌股为338只，多于上涨股的239只，共有8亿9670万股证券易手，总值21亿新元。

主要区域股指均下跌。香港恒生指数下跌1.5%，日本日经225指数下滑0.9%，韩国综合股价指数下跌4.6%，富时马来西亚吉隆坡综合指数则下跌0.6%。

华侨银行财富咨询执行董事 Afdhal Rahman 表示：“近期区域市场的回调反映的是市场的广度扩大而非信心丧失，资本正轮动至金融等较受冷落的板块。

”虽然半导体和人工智能主题在经历了强劲的上半年后稍作喘息，但金融和医疗保健等板块已悄然走强。

”这表明，潜在的市场基本面比近期由科技股主导的头条新闻所暗示的更为积极。”

本文在人工智能的协助下撰写，并由记者审阅。