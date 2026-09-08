新加坡采纳业界反馈后提呈数码基础设施法案，承诺简化实施流程

现有数据中心设施将获得过渡期，以满足节能要求。

随着对计算能力的需求不断增长，新加坡有限的土地、电力和水资源面临更大压力，目前该国的数据中心总容量已超过1.6吉瓦。 照片来源：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡政府提呈了一项旨在监管数据中心和云服务提供商的法案。此前，在一项公开咨询中，回应者要求政府就其许可制度和实施时间表做出更明确的说明。

数码发展及新闻部高级政务部长 Tan Kiat How 于周二（9月8日）在国会为《数码基础设施法案》提出一读。在此之前，政府于7月1日至7月22日就该拟议法案进行了为期三周的公开咨询。

这项公开咨询由数码发展及新闻部（MDDI）和资讯通信媒体发展局（IMDA）主导，共收到25份反馈，反馈者包括数据中心运营商、顾问公司和行业协会。

收到的反馈主要集中在许可制度的实际操作方式，包括过渡安排。

数码发展及新闻部和资讯通信媒体发展局表示，在实施该法案时，他们将通过简化许可和报告流程，并认可现有的业界标准与认证，以求最大限度地减轻监管负担。

一些回应者也担忧，所提议的六个月期限可能不足以让公司确定是否需要申请执照、遵守监管条例，以及做出必要的安排。

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监管机构澄清，这六个月的期限是供公司申请执照，而非用来满足新规的要求。

在六个月窗口期内提出申请的服务提供商和数据中心运营商，将被允许继续进行申请流程，直到其执照被授予、拒绝或撤回为止。

此前有回应者指出了升级旧设施的潜在挑战，因此，现有数据中心设施也将获得过渡时间以满足节能要求。

然而，监管机构并未透露现有数据中心满足这些要求将有多长的过渡期。

许可制度

该法案于7月首次提出，旨在加强主要云服务和数据中心的安全性和韧性，并解决新加坡数据中心的环境可持续性问题。

为满足这些需求，该法案将设立两套新的许可制度，适用于新加坡现有和未来的数据中心。

第一套制度旨在管理运营风险，将适用于关键IT负载至少为10兆瓦（MW）的数据中心，以及过去三年在新加坡年均收入至少为1亿新元的主要云服务提供商。

该框架将建立一套许可制度，要求执照持有者实施安全与风险管理措施、业务连续性和灾难恢复计划。

在此第一套框架下，数据中心运营商必须向资讯通信媒体发展局报告特定的事故和中断事件。

第二套框架将适用于所有关键IT负载至少为3兆瓦（MW）的数据中心，要求所有执照持有者满足设施层面的节能要求，包括电源使用效率（PUE）要求。

在第二套框架下，获得许可的数据中心运营商必须追踪并记录关键的可持续性指标，并满足“数据中心行动号召”（Data Centre Call for Action）和“战略性数码基础设施计划”（Strategic Digital Infrastructure Scheme）下的战略与绿色能源要求。

监管机构未来可能考虑纳入其他效率要求，例如用水效率。

新加坡约70个数据中心中，约有三分之二将被纳入这两套框架的许可范围。

目前，新加坡的数据中心总容量已超过1.6吉瓦，而对计算能力日益增长的需求正给该国有限的土地、电力和水资源带来更大压力。

该法案将在未来的国会会议上进行辩论，二读暂定于10月进行。