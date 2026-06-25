新加坡将升级PayNow并推出新金融学院以推动创新

此举包括为10万名专业人士提供人工智能培训，并采取新措施，助金融业应对新兴技术

副总理兼贸易及工业部长、新加坡金融管理局 (金管局) 主席 Gan Kim Yong 表示，要在金融领域推广人工智能，新加坡需要懂得如何使用、质询、管理和改进人工智能工具的人才，而不仅仅是构建这些工具的人。 照片：BT资料图

【新加坡】为在支付趋势和需求方面保持领先地位，新加坡金融管理局 (金管局) 将升级国家支付基础设施，为PayNow增添新功能，包括互通的QR码支付以及对人工智能驱动的商业活动的支持。

新加坡金融管理局 (金管局) 和新加坡银行公会 (ABS) 在周四（6月25日）的年度晚宴上宣布，经过对新加坡国家支付方案和渠道未来的联合研究，双方将为PayNow增添新功能。

到2026年底，金管局和新加坡银行公会将试行PayNow与Nets QR这两种独立支付渠道之间的互通性，以便消费者无论使用哪种支付方案，都可以在任何商户扫码付款。

金管局和新加坡银行公会也将在一年内，通过在PayNow QR码中嵌入深度链接，来优化消费者的在线结账体验。目前，消费者必须先保存PayNow QR码，然后切换到银行应用上传并完成支付，最后再返回商户网站。

这些是PayNow研究报告中提出的一些旨在加强新加坡国家即时支付基础设施的领域。

副总理兼贸易及工业部长 Gan Kim Yong 在晚宴上表示，该研究旨在确保新加坡的国家支付方案和渠道能够满足当前需求并为未来做好准备。Gan Kim Yong 副总理也是金管局主席。

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Gan Kim Yong 副总理表示，除了PayNow和Nets QR，新加坡还将继续推动更多商业支付方案之间的互通性和接入。

与此同时，新加坡也正考虑为政府机构启用更大额度的公共部门PayNow交易，以便消费者和企业在进行此类支付时更加便利。

金管局和新加坡银行公会将在设有适当保障措施的前提下，于明年与政府机构一同启动沙盒测试。

新加坡还将扩展支付功能，以满足新兴的商业需求。

这些功能包括请求付款、用于自动对账的结构化数据字段、小额支付渠道、扩展的跨境连接、通过离线支付等方式增强支付操作的韧性，以及促进代理商务的新功能。

人工智能的应用

Gan Kim Yong 副总理表示，要在金融领域推广人工智能，新加坡需要懂得如何使用、质询、管理和改进人工智能工具的人才，而不仅仅是构建这些工具的人。

因此，新加坡银行公会 (ABS) 将加强与新加坡银行与金融学院 (IBF) 以及全国职工总会 (NTUC) 金融与专业服务业群组（工会）的协议，以帮助其会员机构的员工掌握关键的人工智能技能。

Gan Kim Yong 副总理指出，新加坡银行与金融学院正与金融机构以及NTUC LearningHub等培训机构合作，计划在未来三年内为超过10万名金融专业人士提供人工智能技能培训。

这三家银行也已承诺与新加坡银行与金融学院合作，为员工提供基础的人工智能技能；重新设计受人工智能影响最大的工作岗位；支持技能提升、再培训和重新部署到好的工作岗位；并为年轻人才提供接触应用人工智能和金融领域技能的系统化机会。

副总理补充说，至今，这些机构已为超过2.6万名员工提供了基础人工智能技能培训，这接近其员工总数的80%。

在企业层面，金管局正在设立金融未来学院 (FFI)，以推广金融创新。

金融未来学院将把金管局在人工智能和代币化倡议方面的公私领域合作，整合到一个统一的协调机构之下。

该学院初期将专注于人工智能和代币化，帮助连接金融和科技生态系统，并提供必要的共享资源和专业知识，以促进这些技术的广泛应用。

Gan Kim Yong 副总理说：“我们希望新加坡成为全球金融服务领域人工智能的发射台：在本地金融机构中巩固强大的人工智能能力，并在整个行业中扩大应用。”

该学院将提供四个领域的能力：知识中心、创新车库、行业沙盒以及实施工具包。

金管局表示，有关金融未来学院战略和治理的更多细节将于今年晚些时候公布。