安永-帕特侬报告：尽管交易减少，投资者仍加倍押注人工智能与深度科技，新加坡创投资金达59亿新元
在东南亚融资市场普遍低迷之际，这两大主题正成为关键的增长动力
Meera Pathmanathan
- 在亚细安六国经济体中，新加坡在2025年继续主导区域风险投资活动，占总交易额的72.5%。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡】总部位于新加坡的公司在2025年通过472笔风险投资交易筹集了59亿新元，其中人工智能和深度科技成为关键的增长动力。
周四（5月28日）发布的《2025年新加坡风险投资格局报告》显示，尽管创投市场面临普遍逆风，但这反映了投资者对科技驱动行业的持续信心。
2025年，人工智能风险投资交易在新加坡总交易额中的占比达到30%，同比增长近一倍。
尽管交易数量从224笔降至202笔，但此类交易的价值从2024年的11亿美元增长了28%，达到14亿美元。
与新加坡企业发展局 (企发局) 合作发布该报告的安永-帕特侬公司，将人工智能交易量的下降归因于“投资者选择性的提高”。
深度科技领域的融资也出现了同样的趋势。尽管交易数量从125笔下降到91笔，但新加坡此类交易的价值在2025年达到11.3亿美元，较一年前的9.8亿美元增长了16%。
安永-帕特侬表示：“与投入的资本相比，交易数量的急剧收缩表明投资者的选择性正在增强。” 该公司补充说，资金“集中在少数更优质的公司，这些公司展现出更强的技术差异化和更清晰的商业化路径”。
区域比较
在评论更广泛的风险投资市场时，安永-帕特侬表示，东南亚在2025年“仍处于长期低迷状态，亚细安六国的交易额和交易量均跌至四年来的最低点”。
新加坡企业发展局（企发局）在一份新闻稿中表示，新加坡的风险投资格局“在全球不确定性中表现出稳定性，反映了其创业生态系统的韧性”。
企发局创新事务助理局长 Emily Liew 表示，新加坡生态系统的“坚实基础”“使我们能够经受住挑战，并继续在重点新兴领域建设能力”。
她补充说，诸如《研究、创新与企业2030计划》（RIE 2030）等投资，再次肯定了新加坡“通过强大的合作伙伴关系、人才发展和深化研究能力，致力于培育一个由创新驱动的经济”的承诺。
在亚细安六国经济体中，新加坡在2025年主导了区域风险投资活动，占总交易额的72.5%。
印度尼西亚占15.1%，其次是越南（5.5%）、泰国（2.9%），马来西亚和菲律宾则各占2%。
强大的生态系统支持增长
报告显示，按风险投资交易额计算，金融科技仍然是新加坡最大的领域。这得益于“强有力的监管清晰度、完善的数字支付基础设施以及持续的生态系统举措”。
2025年，新加坡的金融科技交易额同比增长34%，超过21亿新元，占同年亚细安六国经济体所有金融科技融资额的74%。
Liew 指出，即便全球经济形势不断演变，新加坡“作为全球互联枢纽的地位仍持续吸引着创始人和投资者”。
安永-帕特侬表示，“一贯的政策支持、成熟的生态系统，以及对通用技术和深度科技发展的明确长期承诺”，使新加坡成为“一个持久的风险资本部署平台”。
该公司补充道：“随着全球投资者重新调整投资组合并有选择地重返国际市场，新加坡作为通往东南亚的战略门户，其地位继续彰显。”
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