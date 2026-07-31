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「你首先得到那里去」：华侨银行中国首席执行官为何希望更多新加坡人赴海外工作

尽管新加坡政府呼吁更多国人赴海外工作，但响应者寥寥

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Vivien Shiao

Vivien Shiao

Published Fri, Jul 31, 2026 · 10:33 AM
    • Ang Eng Siong 常驻上海，他在中国的职业经历涵盖企业银行和风险管理等多个领域，并于2023年升任首席执行官。
    • Ang Eng Siong 常驻上海，他在中国的职业经历涵盖企业银行和风险管理等多个领域，并于2023年升任首席执行官。 照片：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】愿意申请海外派驻，尤其是前往发展中市场的新加坡人并不多。但对于华侨银行（OCBC）中国首席执行官 Ang Eng Siong 来说，这次经过深思熟虑的职业跨越，成为他职业生涯中的决定性时刻之一。

    他最初接受的是一个为期两年的中国派驻任务，如今11年过去了，Ang 依然是华侨银行派驻中国的三位新加坡人之一。

    尽管新加坡政府一再呼吁更多国人到海外积累经验，但响应者寥寥无几。

    “坦白说，这仍然是一个难题，”Ang 在接受《商业时报》（The Business Times）独家专访时表示。“我认为这不仅仅是银行业面临的问题。”

    讽刺的是，他认为新加坡自身的成功可能也是原因之一。

    他指出：“这也是因为新加坡自身发展得非常好。如果新加坡本土机会充裕，人们还会愿意多走一步，移居海外吗？”

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    然而，Ang 仍然坚信，有意义的海外沉浸式体验能为新加坡人提供超越他人的“优势”，因为职业发展可以是“倍数级或指数级的”，而不仅仅是渐进式的。

    他自己的职业道路就反映了这一信念。自从移居中国后，他在八年内步步高升，最终成为首席执行官。

    “我总是告诉别人，我恰好在对的时间出现在了对的地方，”他说。“但你首先得到那里去。”

    职业发展

    2015年，当 Ang 首次移居中国时，华侨银行刚刚收购了永亨银行（Wing Hang Bank），并正在整合其在中国的业务。

    大中华区是华侨银行的核心市场之一，他从中看到了与集团业务共同成长的机会。

    他指出：“业务规模会越来越大，所以对我来说，这很重要——这意味着将会有很多潜在的增长机会。”

    那时，他已经在这家新加坡第二大银行工作了六年，以管理培训生的身份加入。

    Ang 常驻上海，他在中国的职业经历涵盖企业银行和风险管理等多个领域，并于2023年升任首席执行官。

    “关于中国，很重要的一点是，无论你在这里待多少年，都不会感到乏味，因为市场总是在飞速变化，”Ang 说。

    “每当有新加坡的同事被派过来，我总是要帮他们尽快跟上节奏。”

    在他派驻中国的十年间，他见证了中国的飞速发展，例如迅速向无现金经济的转变。

    刚到中国工作时，他每周还需要从自动取款机（ATM）取现。如今，支付宝（Alipay）和微信支付（WeChat Pay）主导了日常交易——像华侨银行这样的银行也需要适应这一转变。

    Ang 还指出，他们提供融资的客户公司类型也发生了变化。

    “现在主要集中在TMT（科技、媒体和电信）领域，以及任何与可再生能源相关的行业——我认为在可预见的未来，这将是增长的关键引擎，”他说。

    他指出，尽管中国整体经济增长放缓，但仍有一些特定行业在持续增长。

    “总的来说，（增长）可能持平，但作为一家银行，我们需要识别出增长的驱动力在哪里——这也是当前正在发生的最大变化之一，”他补充道。

    经验与教训

    虽然 Ang 的普通话很流利，但他说，他学到的最重要一课是，在中国的有效沟通不仅在于言语，更在于领会其中的微妙之处和弦外之音。

    “当你到了那里，你会意识到，不仅要听懂说了什么，有时更要理解那些没有说出口的话，”Ang 说。

    他发现，客户往往不会直接拒绝，而是给出比较“含糊”的答复。

    他观察到：“在处理某些交易时，先召开大会让所有人达成共识，然后再分成小组会议，真正听取关键利益相关者的意见，这样做会很有帮助。”

    Ang 表示，新加坡以高效和“黑白分明”而自豪，但在中国工作的管理人员也需要理解当地的商业环境，才能真正领会某些流程为何以特定的方式进行。

    客户倾向于优先考虑长期的信任关系，而不仅仅是关注价格和速度。

    “你会发现，随着时间的推移，你建立起的关系会变得很有粘性，因为它不仅仅是建立在金钱之上的，”他补充道。

    权衡与取舍

    尽管 Ang 的事业一帆风顺，但他的成功也伴随着个人牺牲。在新冠疫情期间，他一直留在中国，经历了全球最严格的一些封锁措施。

    “父母真的会变老……2023年，当我在时隔三年后再次见到母亲时，我注意到她的行动变得迟缓了许多，”他回忆道。

    他的妻子和孩子与他一同生活在上海，他说，由于上海这座城市非常“宜居”，他们都适应得很好。

    尽管如此，海外生活意味着 Ang 错过了家庭聚会和与老友的相聚。他不再有足够的朋友在身边组队，只能将在新加坡定期踢足球的习惯，换成了在上海骑自行车。

    “我会说这是一种权衡，”他说。“但现在回过头看，我认为当初的选择是正确的。”

    如今，他积极鼓励同事们考虑海外派驻，无论是在中国还是华侨银行集团的其他地方。他还补充说，考虑到机会成本，越早越好。

    但他会谨慎地提醒他们，接受这类任务并不保证能获得晋升或加薪。

    “我无法给你任何安全网，也无法做出任何承诺，”他说。“但我们确实很重视那些勇于承担可控风险的人，尤其是人才。”

    相反，他为员工提供的是一个“支持网”，他会确保与那些接受海外派驻的员工保持联系，确保他们不会被遗忘。

    他指出，不愿意外派并非新加坡独有的现象。即便在中国国内，要说服来自北京等一线城市的员工搬到二线城市，也依然是一个挑战。

    对于正在权衡是否接受海外派驻的新加坡人，Ang 的建议是，要理解自己“为什么”要去，以及如何才能在那里发挥作用。

    “回报可能不会立竿见影，但从长远来看（你会收获益处），因为它能让你比其他新加坡人更具优势。”

    本系列报道旨在介绍在海外工作的新加坡高管以及他们的驱动力

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