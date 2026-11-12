新加坡竞争监管机构就码头运营商SUTL在吉宝湾交易中的承诺征求公众反馈

为解决竞争疑虑，SUTL提出泊位费价格上限和包租运营商折扣等补救措施

【新加坡】新加坡竞争与消费者委员会 (Competition and Consumer Commission of Singapore, 简称CCS) 正在就码头运营商SUTL Enterprise提出的承诺征求公众反馈。该承诺旨在解决其拟议以4000万新元收购吉宝湾滨海俱乐部 (Marina at Keppel Bay) 所引发的竞争疑虑。

该竞争监管机构于周四（11月12日）表示，将利用收集到的反馈来评估这些承诺是否足以解决相关疑虑。

此次公众咨询将于11月26日下午5点截止。

CCS表示，其在审核期间收到的初步反馈显示，该交易可能引发竞争疑虑，因为交易双方经营着相邻的码头，可能是彼此最直接的竞争对手。CCS补充说，包租运营商可能受到的影响最大。

SUTL Enterprise正计划通过其全资子公司One15 Marina KB，从吉宝湾私人有限公司 (Keppel Bay Pte Ltd) 手中收购吉宝湾滨海俱乐部的物业和资产。

SUTL目前已拥有并经营圣淘沙ONE°15滨海俱乐部 (ONE°15 Marina Sentosa Cove)。

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根据SUTL及其子公司作出的承诺，水上泊位费（包括相关附加费）的年增长率上限将设为居民消费价格指数加上三个百分点。

SUTL也不得引入可能规避该上限的新费用，但有例外情况，例如：监管条例、业主强制收取的费用、水电和燃料等第三方转嫁成本，以及真正可选的新服务。

包租运营商将获得适用于水上泊位费的额外1%积分回扣。

SUTL还承诺，不会在没有明确理由的情况下终止或拒绝续签其泊位合同，并将继续遵循先到先得的原则，为等候名单上的客户分配泊位。

两家码头都将维持泊位协助、安保、水电、燃料供应及其他服务的最低标准。它们将各自提供一个指定泊位，供商业游艇的乘客在每日上午8点至晚上10点之间上下船，具体视条件和泊位情况而定。

这些承诺将从CCS对该交易作出有利决定的日期起生效，有效期为五年。其中，与包租运营商的泊位费率、泊位分配和合同以及临时停泊权相关的承诺有效期为七年。

SUTL还提议任命一名独立的监督受托人来监督承诺的遵守情况，该任命需获得CCS的批准。受托人将每六个月向CCS提交一次报告。

这份日期为11月6日的承诺是修订后的版本。CCS未接受SUTL在5月份提交的早前提案，称其未能妥善解决相关疑虑。

如果发生不可抗力事件或监管变化导致运营成本大幅增加，SUTL可以将费率提高到CPI上限以上，但必须获得CCS的书面批准。

SUTL于2025年12月30日通过与吉宝湾达成的认沽和认购期权协议宣布了这项交易，最初预计于2026年下半年完成。

在第二阶段审查开始后，双方已将最终截止日期延长至2027年1月4日。CCS的批准现在是行使期权的条件，而不再是交易完成的先决条件。