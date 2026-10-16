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阿格斯：新加坡高硫船用燃料市场供应趋紧

高硫燃料油掉期价差于10月7日达到创纪录的每吨95美元，次日回落至每吨88美元

Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Fri, Oct 16, 2026 · 05:28 PM
    • 新加坡高硫船用燃料市场的供应紧张，是由于俄罗斯供应量急剧下降以及中东油轮运输受阻所致
    • 新加坡高硫船用燃料市场的供应紧张，是由于俄罗斯供应量急剧下降以及中东油轮运输受阻所致 照片：《商业时报》资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡的高硫船用燃料市场正出现供应紧张的局面，原因在于战争扰乱了供应，而这个全球最大加油港的需求却在持续上升。

    能源与大宗商品市场情报提供商阿格斯 (Argus) 的数据显示，东西方高硫燃料油 (HSFO) 掉期价差于10月7日达到创纪录的每吨95美元，随后在次日回落至每吨88美元。该价差是衡量新加坡和鹿特丹远期价格差异的关键指标。

    阿格斯的燃料油和石油产品定价分析师 Bob Wigin 表示，不断扩大的保费显示出市场预期亚洲燃料成本将远高于西北欧，这表明新加坡面临严重的近期供应紧张。

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