阿格斯：新加坡高硫船用燃料市场供应趋紧

高硫燃料油掉期价差于10月7日达到创纪录的每吨95美元，次日回落至每吨88美元

【新加坡】新加坡的高硫船用燃料市场正出现供应紧张的局面，原因在于战争扰乱了供应，而这个全球最大加油港的需求却在持续上升。

能源与大宗商品市场情报提供商阿格斯 (Argus) 的数据显示，东西方高硫燃料油 (HSFO) 掉期价差于10月7日达到创纪录的每吨95美元，随后在次日回落至每吨88美元。该价差是衡量新加坡和鹿特丹远期价格差异的关键指标。

阿格斯的燃料油和石油产品定价分析师 Bob Wigin 表示，不断扩大的保费显示出市场预期亚洲燃料成本将远高于西北欧，这表明新加坡面临严重的近期供应紧张。