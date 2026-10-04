新加坡海事行业盈利强劲，商业信心增强

SECTOR SWEEP: MARITIME

截至9月30日，按股本回报率（ROE）排名的十大海事股平均ROE达到24.4%

【新加坡】不断上涨的离岸费率、持续的租赁需求以及稳健的订单量，正在提振新加坡整个海事领域的盈利。

克拉克森研究（Clarksons Research）报告称，2026年有望成为新船订单创历史新高的一年。今年迄今为止，全球已订购2128艘船舶，是十年平均水平的两倍。该行业的中期前景也保持乐观，预计2026年至2030年间海运贸易将年均增长2%。

截至9月30日，按股本回报率（ROE）排名的十大海事股平均ROE达到24.4%。表现优异的公司包括 扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) ，以及 南昌 (Nam Cheong) 、 明光海事 (Beng Kuang Marine) 、 马可波罗海业 (Marco Polo Marine) 和 ASL海事控股 (ASL Marine Holdings) 等中小型股。

扬子江船业的股本回报率（ROE）为32.2%，年初至今的总回报率为54.5%。该集团公布2026年上半年营收创下175亿元人民币（26亿美元）的纪录，同比增长36.2%，净利润增长28.4%。得益于高价值船舶合同和有利的产品组合，其订单总额达到224亿美元，涵盖256艘船，为直至2030年的盈利提供了能见度。

南昌在这些公司中录得最高的股本回报率（ROE），达到45.4%。其造船和船舶租赁两大业务的贡献使其净利润翻了一倍以上。该公司预计在年底前增加五艘船，而其船队中71%的船舶已获得长期租赁合同。

今年八月，兴业银行研究（RHB Research）维持其“买入”评级，理由是该公司增长前景良好且估值不高。预计增长将由更大的船队规模、新造船业务的贡献以及更有利的销售组合带来的利润率扩张所驱动。

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明光海事的股本回报率（ROE）为34.1%。由于工程和造船业务活动增强，其2026年上半年的净利润同比增长20.8%。该集团在截至6月的上半年获得了总值8520万新元的新合同，未完成合同工程价值7070万新元。

今年八月，大华继显（UOB Kay Hian）维持其“买入”评级，并预计估值重估将持续。这得益于对Asian Sealand Offshore and Marine的全面并表，预计将为2026年下半年的盈利带来显著提升，同时其核心业务和市场领导地位也表现强劲。

马可波罗海业实现了25.9%的股本回报率（ROE），并计划通过对富士印刷板制造公司（Fuji Offset Plates Manufacturing）的反向收购来释放其船厂业务的价值。该集团也有望从海上风电项目的增长和船队的持续扩张中受益。

今年九月，马来亚银行研究（Maybank Research）维持其“买入”评级，并指出该集团正从2026财年至2030财年进入快速增长阶段。集团将受益于其从石油和天然气领域向海上风电项目的多元化发展，这有助于缓解因伊朗与美国冲突而凸显的能源安全问题。

ASL海事控股的全年净利润增长一倍以上，达到3330万新元，主要得益于更强劲的租赁表现和更低的融资成本。其造船和租赁业务的订单额分别约为1800万新元和6100万新元。

与此同时， 胜宝旺 (Seatrium) 继续扭亏为盈，其2026年上半年净利润（不包括资产剥离收益）同比增长54%，净订单额维持在133亿新元。该集团有望实现其2028财年的目标，其中包括超过10亿新元的息税折旧及摊销前利润（EBITDA），这是其提升股东总回报努力的一部分。

Chan Rui Qi 是新加坡交易所（SGX）资本市场发展总监，Emelia Tan 是新加坡交易所（SGX）资本市场发展高级总监

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