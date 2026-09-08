新加坡银行首席投资官：美元波动之际，新元成为避险货币

新加坡银行的Jean Chia指出，新加坡市场凭借其防御性特质和股息收益率保持坚挺

【新加坡讯】新加坡银行 (Bank of Singapore) 全球首席投资官Jean Chia表示，由于美元波动促使客户分散其货币风险敞口，近年来新元正日益成为投资者投资组合中的避险货币。

新加坡银行在该地区的许多客户传统上持有美元资产以分散本国货币风险，但如今情况正在改变，尤其是在去年美元贬值超过10%之后。

Jean Chia在周二（9月8日）于大东方 (Great Eastern) 的私人客户峰会上表示：“我们可以依赖美元作为避险货币之一的日子已经一去不复返了。”

Jean Chia说，相比之下，新元的汇率是根据新加坡主要贸易伙伴的一篮子货币，在一个不公开的区间内进行管理，旨在维持物价稳定。她表示，这使得新元成为一个“在未来几年也将保持稳定的绝佳选择”。

由于通胀居高不下且美国财政状况持续不明朗，预计美元将保持波动。

Jean Chia此前曾在一月份告诉《商业时报》，新加坡银行观察到客户的兴趣日益浓厚——尤其是在过去两年中，来自中国、香港、马来西亚和新加坡的客户，越来越希望分散对美元的风险敞口。

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Jean Chia说：“（美国）长期政府债券收益率飙升至十年高点，这并非没有原因——市场对于未来五到十年的预期现已出现分歧。我们现在无法以很高的确定性进行预测。”

她发表此番言论的背景是，美国财政部的债券回购计划让美元再次成为焦点，因为收益率下降可能会削弱美元，使美国资产对投资者的吸引力降低。

Jean Chia指出，尽管存在这些担忧，但鉴于人工智能 (Artificial Intelligence) 相关的交易，美国市场仍然具有吸引力。不过，人工智能的资本支出热潮也让亚洲市场受益，尤其是在韩国、日本、中国和台湾。

她表示，尽管如此，辨别出人工智能领域的赢家和输家将至关重要，机会将取决于公司在生态系统中所处的位置以及技术的发展方式。

她补充道：“并非所有名字里带有‘AI’前缀的事物都有意义，就像当初的‘.com’一样。”

新加坡银行目前最看好的三个市场是中国、香港和新加坡——其中新加坡已成为亚洲地区表现最佳的市场之一，其海峡时报指数今年迄今已上涨约24%。

Jean Chia说：“即便我们都在谈论人工智能、超大规模云服务商和标普500指数的表现，但新加坡市场凭借其防御性特质、股息收益率，以及政府通过股权发展计划提供的大力支持而保持坚挺，这些因素都吸引了流动性。”