目前尚不清楚有多少SingNet电邮用户受到此次服务中断的影响

新电信表示，一些用户报告在上午11时左右无法登入其电邮账户。中午12时13分，公司证实服务已全面恢复。 照片：路透社

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[新加坡] SingNet电邮服务于星期三（11月18日）上午出现中断，导致一些用户无法登入其电邮账户，服务直至中午左右才全面恢复。

SingNet的母公司新电信（Singtel）在回复《海峡时报》的询问时表示，此次服务中断是由于该电信公司的服务提供商出现“配置问题”所致。

新电信补充道：“这不是一起网络安全事件。”

该电信公司表示，一些用户报告在上午11时左右无法登入其电邮账户。

在上午11时08分发布的一则Facebook帖文中，新电信曾表示已知晓此问题，其工程师已开始进行调查。

在中午12时13分的更新中，该公司证实服务已全面恢复，并建议客户登出后再重新登入以继续使用电邮。

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新电信表示：“我们对在此期间造成的不便深表歉意。”

目前尚不清楚有多少SingNet电邮用户受到此次服务中断的影响。

根据通过用户提交状态报告来追踪网络服务中断情况的网站Downdetector的数据，问题从上午9时30分左右开始出现。故障报告在上午10时30分左右达到高峰，有超过100份报告，之后在接近中午时逐渐减少。

在新电信的Facebook帖文评论区，受影响的用户报告称，他们从上午9时30分起就无法登入自己的账户。

一些用户还补充说，由于无法进行电子邮件通信，此次服务中断影响了他们的业务运营。

SingNet由新电信于1994年7月推出，是新加坡首个公共互联网接入服务。SingNet电邮账户的地址以“@singnet.com.sg”结尾。

此次服务中断之前，Microsoft于11月12日也曾报告发生全球大规模服务中断事件。

遍及70多个国家的数亿用户无法使用Microsoft的主要电邮产品Outlook、以及Teams、OneDrive和SharePoint等服务，服务中断时间超过24小时。

Microsoft表示，中断是由技术故障引起，并非网络攻击。海峡时报