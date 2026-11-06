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因出售并回租建屋局店屋，新加坡邮政上半年净利增长183.7%至5590万新元

营收下滑1.3%至1.859亿新元，主要原因是国际邮件量下降

Isabelle Chong

Published Fri, Nov 6, 2026 · 08:24 AM
    • 新加坡邮政宣布派发中期股息每股0.0015新元，高于去年同期的0.0008新元。
    • 新加坡邮政宣布派发中期股息每股0.0015新元，高于去年同期的0.0008新元。 照片：YEN MENG JIIN,《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 新加坡邮政 (Singapore Post) 公布，截至2026年9月30日的上半年净利增长183.7%，从去年同期的1970万新元增至5590万新元，这主要得益于房地产剥离带来的特殊收益。

    特殊项目总额为4440万新元，去年同期为1390万新元，这主要反映了出售并回租10间建屋发展局邮政局店屋所带来的收益。

    营收从1.884亿新元下滑1.3%至1.859亿新元，主要原因是在信件量结构性下降的背景下，国际业务收入减少。

    在运营表现改善和税务拨备回拨的支撑下，基础净利从550万新元增长超过一倍至1150万新元。

    每股盈利（不包括派发给永久证券持有人的款项）从去年同期的0.0063新元增至0.0224新元。

    这家邮政服务提供商在周五（11月6日）提交给监管机构的文件中宣布，将派发中期股息每股0.0015新元，高于去年同期的0.0008新元。该股息将于12月4日支付。

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    营业利润增长42.3%至810万新元，运营支出则下降2.1%至1.786亿新元。

    新加坡邮政首席执行官Mark Chong表示：“我们的业绩反映出战略执行已初见成效。然而，运营环境仍然充满挑战。”

    “在信件量结构性下降和跨境业务面临阻力的背景下，保持运营纪律至关重要。”

    各业务部门营收

    集团的物流和信件部门营收下降8%至1.414亿新元，但运营亏损从340万新元收窄至250万新元。

    国内包裹递送量同比增长23.8%，有助于抵消国内信件量15.6%的降幅。由于跨境信件量下降，国际物流营收下滑了28.6%。

    邮政网络部门的运营亏损收窄了42.9%至330万新元，其营收则因零售合伙业务、商业产品销售和更高的租金收入推动而增长80.8%至1040万新元。

    与此同时，房地产资产部门的营收为4090万新元，增长1.1%，但营业利润微跌1.4%至2260万新元。新加坡邮政中心已实现全面出租，综合租金调升率为7%。

    新加坡邮政预计，在信件量结构性下降、跨境业务阻力以及宏观经济不确定性的影响下，运营环境将持续充满挑战。

    集团将继续优化其邮政网络规模，目标是在2027年3月底前，将网络调整至30家分行和50个自助服务大厅。

    该集团还计划对新加坡邮政中心的零售商场进行定向翻新，预计资本支出低于3000万新元，旨在提高租金收益率并优化租户组合。

    运营活动产生的净现金流转为正值，录得590万新元，扭转了去年同期净流出2810万新元的局面。截至9月底，新加坡邮政持有的现金为6.425亿新元。

    新加坡邮政股价周四收盘上涨0.005新元或1.8%，报0.29新元。

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