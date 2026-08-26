成本改善，新邮政第一季度营业利润增长55.2%至410万新元

增长还得益于劳动力相关成本的降低和效率的提升

新邮政表示，其邮政网络和房地产资产部门的收入增长，在很大程度上抵消了物流和信函业务好坏参半的表现。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】新邮政 (SingPost) 公布，截至6月30日的第一财季，其营业利润为410万新元，较去年同期的260万新元增长了55.2%。

该公司在周三（8月26日）的业务更新报告中表示，这一增长主要得益于成本管理、劳动力相关成本的降低以及效率的提升。营业利润率从一年前的2.8%扩大至4.4%。

由于近期的资产剥离，上一财年的营业利润从340万新元重报为260万新元，从而建立了一个更具可比性的基准。

第一季度的营收同比微跌0.9%，从9420万新元降至9340万新元。

新邮政表示，其邮政网络和房地产资产部门的收入增长，在很大程度上抵消了物流和信函业务好坏参半的表现。

在物流和信函业务中，国内包裹量同比增长36.5%至710万件，这有助于缓解邮件量的持续下滑和国际业务面临的阻力。国内邮件量则下降16.2%至6730万件。

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新邮政指出，2026年1月实施的邮费上调也为国内邮件业务的表现提供了缓冲。

营业费用同比下降2.4%，从9150万新元降至8930万新元。新邮政指出，通过路线优化、车队电动化和电力成本对冲，缓解了本季度因油价冲击导致的燃料成本上涨。

今年7月，该公司在其区域电子商务物流中心启用了一个耗资3000万新元的自动化包裹分拣设施，预计这将有助于实现其将服务成本降低超过10%的目标。

在邮政网络部门，业绩有所改善，这得益于从4月起为新电信特别折扣股票提供的交易支持服务，以及邮政局物业更高的租金收益。该集团计划在新加坡全岛维持至少40个实体服务点的网络。

主要由新邮政中心 (SingPost Centre) 租金构成的物业租赁收入也略有改善。截至6月30日，新邮政中心的整体入住率达到100%，高于一年前的97.8%。该公司补充说，已任命一名建筑师为新邮政中心潜在的资产更新提供咨询。

截至6月30日，新邮政的现金及现金等价物为6.644亿新元，高于3月31日的6.038亿新元。这主要得益于出售10间建屋发展局 (Housing & Development Board) 邮政局店面所带来的5280万新元现金流入。该集团保持着3.147亿新元的净现金头寸。

借款额基本持平，为3.497亿新元，而总权益则从3月31日的14.3亿新元增至14.8亿新元。

新邮政股价周二下跌2.9%，收报0.33新元，下跌0.01新元。