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新电信以5560万新元回购近1300万股股票，领跑8月份回购市场

今年首八个月，该电信公司的9.48亿新元回购额占市场总额的一半

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Sep 3, 2026 · 07:00 AM
    • 2026年首八个月，超过70家在新加坡主要上市的公司在公开市场上共斥资近21亿新元进行股票回购。
    • 2026年首八个月，超过70家在新加坡主要上市的公司在公开市场上共斥资近21亿新元进行股票回购。 照片：《商业时报》资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】 新电信 (Singtel) 在8月份的股票回购支出方面，于新加坡交易所（SGX）的主要上市公司中领跑，斥资5560万新元回购了约1300万股股票。

    新交所周三（9月2日）发布的数据显示，这相当于每股平均价格为4.277新元。

    在2026年的首八个月，该电信公司的回购总额达9.486亿新元，约占该交易所总回购金额的45%。

    新电信的管理层在7月29日的常年股东大会上表示，其价值实现股票回购计划将在三年内向股东返还高达20亿新元。

    在8月份的公开市场回购额方面同样领先的公司还有 吉宝 (Keppel) 新科工程 (ST Engineering) 大华银行 (UOB)

    Seatrium 在该月份回购了近370万股股票，耗资约800万新元。

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    此次回购是在其总值1亿新元的股票回购计划下进行的。该计划于2024年4月启动，是集团资本管理策略的一部分，旨在提高股东回报。

    Seatrium于周二再度斥资200万新元回购了92万股股票，使该计划下的累计回购总额达到约9970万新元。

    今年首八个月，超过70家在新加坡主要上市的公司在公开市场上共回购了价值近21亿新元的股票，高于2025年同期的近16亿新元。

    新交所表示，对于寻求部署剩余资本、支持股东回报、提高每股收益和股本回报率，以及利用其认为的估值偏低机会的公司而言，股票回购“仍然是一项关键的资本管理工具”。

    新交所还指出，第二上市的 怡和控股 (Jardine Matheson) 在8月份回购了36万8300股股票，总额为2270万美元，折合每股平均价格为61.557美元。

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