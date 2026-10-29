新电信子公司NCS计划在两年内将人工智能专家团队增至三倍以上，超过300人

该公司旨在通过招聘新员工和内部再培训，来扩大其技术专家团队。

NCS首席执行官Sam Liew表示，公司的目标是让新加坡成为一个能见证人工智能大规模应用的地方，从而强化各行各业并改善公共服务。 照片：CMG

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【新加坡】新电信 (Singtel) 的子公司NCS计划在未来两年内，通过招聘新员工和对现有员工进行再培训相结合的方式，将其人工智能专家团队的人数增加至三倍以上，超过300人。

这家科技服务公司于周四（10月29日）宣布了这一扩张计划，并同时启动了其人工智能任务中心（AI Mission Centre）。该中心旨在帮助企业和公共部门机构大规模部署人工智能技术。数字发展及新闻部长Josephine Teo为该中心主持了启动仪式。

NCS希望通过此次扩张，建立一支更庞大的专家团队，他们能直接与客户合作，将人工智能项目转化为可操作的解决方案。该公司未具体说明新增职位中有多少将通过外部招聘而非内部再培训来填补。

该公司目前拥有100名智能化前线部署工程师（Intelligentisation Forward-Deployed Engineers, 简称iFDEs），这些人工智能专家直接与客户合作，开发和实施解决方案。

NCS首席执行官Sam Liew表示，公司的目标是让新加坡成为一个能见证人工智能大规模应用的地方，从而强化各行各业并改善公共服务。

他补充道：「通过将我们目前100人的iFDEs团队扩大到300人以上，我们正在投资于我们最宝贵的资产——我们的员工，他们能够将技术突破转化为日常进步。」

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NCS表示，除了扩大其专家团队外，公司还为所有员工提供人工智能应用能力培训，课程内容包括提示工程、负责任地使用该技术以及与人工智能代理协作等。

该公司还在持续为超过2000名人工智能从业者提升技能，帮助他们开发和部署可投入生产的代理解决方案，同时重新设计软件工程岗位，以整合业务分析、开发和测试能力。

其早期职业培训计划将为大学、理工学院和工艺教育学院的毕业生提供发展实用人工智能技能的途径，其中包括无就业合同绑定的选项。

在三大领域的合伙业务

此外，NCS分别与樟宜机场集团、心理卫生学院 (IMH) 以及Life3 Biotech签署了三份谅解备忘录，旨在航空、医疗保健和生物制造领域开发人工智能应用。

根据与樟宜机场集团的合伙业务，该公司将加强并扩展一个由人工智能驱动的跑道监控系统，该系统用于检测异物碎片。

与心理卫生学院的合作将探索支持病患护理的数字解决方案，包括一个旨在加强住院病房内患者身份识别和安全监控的人工智能面部识别系统。

同时，其与Life3 Biotech的合伙业务将专注于利用人工智能来提高生物制造流程的效率、可扩展性和可持续性。