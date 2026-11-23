事件背景是该公司进行业务重组，其中央厨房已于10月份停止运营。

此前，该集团已关闭数家餐馆，并向超过100名员工发出裁员通知。 照片：商业时报资料图

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【新加坡】至少六名个人已向翡翠食品制造业产业群 (Crystal Jade Food Manufacturing) 提出雇佣索赔。该公司负责运营该餐饮集团的中央厨房。在集团进行业务重组的背景下，该中央厨房已于10月份停止运营。

此前，翡翠在新加坡和香港的控股公司于9月份被置于破产接管之下，随后集团关闭了数家餐馆，并向超过100名员工发出了裁员通知。

《海峡时报》查阅的法庭聆讯记录显示，有六起针对翡翠食品制造业产业群的案件，涉及六名不同的索赔人。

雇佣纠纷索赔庭负责审理未能通过调解解决的、涉及薪金相关索赔和不当解雇的劳资纠纷。

这六项索赔的具体性质、索赔金额以及是否与中央厨房的关闭有直接关系，目前尚不明确。

食品饮料及同行业工友联合会 (FDAWU) 秘书长 Sankaradass S Chami 在回应《海峡时报》的询问时表示，该工会一直在为受关闭事件影响的会员提供支持。

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尽管翡翠没有成立工会，但FDAWU一直与TADM@NTUC合作，帮助受影响的会员了解索赔流程，并就其雇佣合同下的欠款提出与雇佣相关的索赔。

在翡翠于10月7日与受影响员工沟通后，工会还与全国职工总会属下的就业与职能培训中心 (Employment and Employability Institute) 合作，提供现场援助，并为员工联系工作机会。

Sankaradass 表示：“任何员工都不应该独自应对职业转换的困境。”

中央厨房于10月5日停止运营

翡翠食品制造业产业群的中央厨房于10月5日停止运营。几天前的9月29日，来自财务与风险咨询公司 Kroll 的代表刚被委任为该集团在新加坡和香港控股公司的接管人。

破产接管是指受委任的专业人士接管公司的部分资产或业务，其主要目的通常是为了保护债权人的利益。

Kroll 此前曾表示，关闭中央厨房是管理层的决定，不属于破产接管的范围。

在给《海峡时报》的最新回应中，Kroll 重申关闭中央厨房一事不属于破产接管范围，但表示管理层和接管人已与工会密切合作，为受影响的员工提供资源和就业机会。

Kroll 拒绝对翡翠新加坡业务的拟议出售计划的最新进展发表评论。

根据11月23日获取的会计与企业管制局 (Accounting and Corporate Regulatory Authority) 的记录，翡翠食品制造业产业群于1997年注册成立，由翡翠餐饮集团企业架构内的翡翠餐饮概念控股 (Crystal Jade Culinary Concepts Holding) 全资拥有。

尽管中央厨房已经关闭，但翡翠食品制造业产业群目前仍注册为一家活跃公司。

因业务重组关闭四家分店

此次更大范围的业务重组还导致四家翡翠餐馆于10月6日关闭。它们分别是位于武吉士广场 (Bugis Junction)、大巴窑 (Toa Payoh) 和 i12 加东 (i12 Katong) 的三家翡翠拉面小笼包分店，以及位于榜鹅绿洲台 (Oasis Terraces) 的一家翡翠GO (Crystal Jade GO) 分店。

Kroll 在10月份表示，约有120名在这些餐馆和某些企业职能部门工作的员工收到了裁员通知。

关闭这些分店后，翡翠在新加坡还剩下九家营业餐馆，员工总数约210人。

Kroll 此前表示，此次重组旨在为拟议的出售计划做好准备，并支持其业务的长期发展。

《海峡时报》已联系新加坡人力部寻求置评。 海峡时报