「银行业规模并非一切」：大华银行第二季度利润增长，推行轻资本策略并下调手续费增长预期
该银行宣布本期派发每股0.88新元的股息
- 根据Bloomberg对五名分析师的调查，大华银行第二季度的盈利略高于14.5亿新元的市场普遍预期。 图片来源：商业时报资料照片
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【新加坡】大华银行 (UOB) 表示将继续削减非核心业务，向一家资本更轻、以咨询为主导的银行转型。集团首席执行官Wee Ee Cheong表示，该银行将专注于具有竞争优势的业务。
此前，大华银行公布其第二季度净利润增长10%，并于两天前宣布以5.55亿新元的价格将其资产管理部门出售给Allianz Global Investors。
“银行业的规模并非一切，”Wee在周五（8月7日）的银行业绩发布会上表示。“要成为一家好银行，你必须与时俱进。”
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