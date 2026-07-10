“才这么点？”：为什么在牛市中批评Temasek 10.5%回报率的人都错了

COMMENTARY

严厉批评其回报率，是忽略了主权财富基金的基本要义，即安然度过市场寒冬。

笔者认为，不应将Temasek 10.5%的一年期股东总回报率与同期海峡时报指数29.2%的总回报率相提并论。 图片来源：BT FILE

​当国有投资公司Temasek于周三（7月8日）公布其2026财年回顾时，其主要数据无疑是强劲的：投资组合净值飙升至创纪录的5180亿新元，并录得200亿新元的净投资收益，一年期股东总回报率 (TSR) 达到10.5%。

但此举也引来不少批评。一位Facebook用户评论道：“一支低成本的S&P 500指数基金都能带来更好的回报。”

另一位用户则指出，Temasek 20年期的股东总回报率“仅为”6.8%。该用户表示：“太少了”，并声称自己在同期内通过个人投资组合也获得了类似的回报，“但我可没花几百万美元来做这件事。”