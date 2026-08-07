The Business Times
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就业数据意外下滑缓解加息担忧 标普500与纳指高开

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Ilyas Salim

Published Fri, Aug 7, 2026 · 10:04 PM
    • 道琼斯工业平均指数开盘下跌35.8点或0.1%，至53849.26点。
    • 道琼斯工业平均指数开盘下跌35.8点或0.1%，至53849.26点。 照片：路透社

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    【纽约】周五（8月7日），标普500指数和纳斯达克指数高开。此前数据显示，美国经济上月就业岗位意外减少，引发了市场对美国联邦储备局（Federal Reserve）9月加息的疑虑。

    道琼斯工业平均指数开盘下跌35.8点，或0.1%，报53849.26点。标普500指数开盘上涨25.2点，或0.3%，报7735.18点；纳斯达克综合指数开盘上涨186.3点，或0.7%，报26534.66点。路透社

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    Dow JonesS&P 500Nasdaq

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