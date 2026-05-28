ST Engineering任命其集团首席运营官兼商用航空航天业务总裁为集团副首席执行官

集团副首席执行官一职已空缺9年，但公司表示如今补牙此职位反映了公司的扩张。

履新后，Jeffrey Lam将继续向集团总裁兼首席执行官Vincent Chong汇报，并继续担任集团执行委员会成员。 图片来源：ST ENGINEERING

【新加坡】 ST Engineering 已任命Jeffrey Lam为集团副首席执行官（CEO），此任命自2026年6月1日起生效。

该集团于周四（5月28日）表示，目前担任公司首席运营官（卓越运营）兼商用航空航天业务总裁的Lam将卸下这两个职务。

履新后，现年54岁的他将继续向集团总裁兼首席执行官Vincent Chong汇报，并继续担任集团执行委员会成员。

Chong表示：“凭借其在企业管理和领导力方面的出色往绩，Lam带来了宝贵的经验和见解，以推动我们的战略重点，并加强整个集团的组织能力。”

自2017年Lee Fook Sun退休后，副首席执行官一职已空缺九年。

ST Engineering表示，对Lam的任命反映了公司的持续扩张，这得益于其强劲的订单储备以及严谨的战略执行。

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该公司补充道：“随着集团的不断扩张，其业务范围日益扩大，需要在集团层面更加集中精力，以推动整个组织的一致性和协同效应。”

今年5月初，该集团公布，在截至3月31日的第一季度，其营收增长11%，从去年同期的29亿新元增至33亿新元。这一增长归功于其核心业务部门的强劲营收增长。

ST Engineering表示，作为副首席执行官，Lam将协助集团首席执行官“推动关键企业要务、捕获集团范围内的协同效应并加强卓越组织能力”。

他还将负责商用航空航天业务的管理监督工作。

ST Engineering将任命现任商用航空航天业务的航空结构与系统主管Kevin Chow，接替Lam担任商用航空航天业务总裁。

Lam自2011年起加入ST Engineering，在该集团的航空航天业务领域工作了约15年。

他拥有多项资历，包括密歇根大学的航空航天工程理学学士学位、法语文学学士学位和工业与运筹工程理学硕士学位；他还拥有法国艾克斯-马赛第三大学（Universite d’Aix-Marseille III）的应用经济学文凭，并完成了哈佛大学的高级管理课程。