新科工程于樟宜机场启用以科技为核心的新飞机维修设施

该新建项目旨在满足日益增长的客户需求，并集成了最新的自动化和人工智能技术。

10月9日，在樟宜机场举行的新科工程樟宜溪设施开幕仪式上，副总理兼贸易及工业部长（贸易）Gan Kim Yong（右二）正在参观机库。 图片：ST

【新加坡】新加坡主板上市公司新科工程 (ST Engineering) 于周五（10月9日）正式启用了其位于新加坡樟宜机场内的新商用飞机机体维护、修理和大修 (MRO) 设施。

该设施旨在满足日益增长的客户需求，同时也是新科工程在新加坡的第四个MRO基地，并作为一个新技术试验平台，以提高效率和成果。

该设施预计将在2027年底前全面投入运营，届时将为新科工程在新加坡的宽体飞机机体MRO网络额外增加40%的容量。全面投入运营后，预计将雇佣超过500名员工。

新科工程商业宇航业务总裁 Kevin Chow 在回答《商业时报》提问时表示：“大多数分析师预测全球飞机机体MRO市场的需求增长为1%至2%，但我们这边看到的需求是这个数字的好几倍。”

他将这一强劲表现归因于“客户对我们的信任，并愿意将更多飞机，特别是更多宽体飞机送交我们进行维护”。

樟宜溪设施将利用人工智能、机器人技术和自动化来辅助工程师和技术人员的工作，从而让他们能够专注于更高价值的任务，进而提升新科工程的竞争力。

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新科工程拥有一个全球飞机机体MRO网络，覆盖美国和中国等主要航空市场。

新科工程在新加坡的第四个飞机机体MRO设施，有望巩固公司本身以及新加坡在全球飞机MRO领域的地位。

新加坡是商用飞机MRO的枢纽，占全球MRO产值的10%，这意味着全球每十架飞机中就有一架在新加坡接受服务。新科工程是新加坡商用飞机MRO行业的关键参与者。

飞机MRO行业通常是劳动和时间密集型产业。新加坡副总理 Gan Kim Yong 在开幕仪式上指出，航空航天业必须利用科技来改变工作方式。

Gan Kim Yong 还强调了与新加坡科技研究局 (新科研) 等科技生态系统伙伴的合作。他表示，这符合新加坡立志成为一个由人工智能驱动的经济体和全球人工智能解决方案领导者的雄心。

他表示：“这类合伙业务能将业界和研究伙伴聚集在一起，安全可靠地在新加坡开发、验证和推广新的解决方案。”

例如，新科工程正与新加坡科技研究局 (新科研) 和全国机器人计划合作，测试用于MRO运营中复杂和非结构化任务的“实体人工智能 (physical AI)”。

在新设施中，新科工程将使用无人机协助持证飞机技术人员进行检查，这不仅缩短了扫描飞机外部所需的时间，也降低了与移动式高空作业平台意外碰撞造成损坏的风险。

公司还利用自动驾驶技术将飞机零部件、工具和材料从仓库运送到机库，并使用机器人帮助分类或存储零部件和工具。该机器人是与新加坡科技研究局 (新科研) 合作开发的，新科工程预计，在其全面投入运营后，每年可节省约7800个工时。

Chow 表示，这些技术正以三到六个月为一个周期进行持续测试。

他补充道：“我们的目标是，一旦某项技术在这里经过测试并证明可行，我们就可以在一到两年内将其推广到我们的全球业务中。”

新科工程的樟宜溪设施占地约84,000平方米，设有四个宽体飞机维修机位。首两个机位于今年5月投入运营，此后已为来自 Japan Airlines、Singapore Airlines 和 Air India 的飞机提供服务。

该设施于周五由 Gan Kim Yong 正式揭幕，约有250名行业高管出席了启动仪式 ，其中包括来自 Atlas Air、Air Canada 和 Air New Zealand 的代表。