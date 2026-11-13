新科工程第三季度营收增长9%至34亿新元，宣布派发每股0.05新元中期股息

截至9月底，订单总额达377亿新元创历史新高，高于2025年底的332亿新元

在前九个月，国防与公共安全业务是该集团最大的营收来源。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 新科工程 (ST Engineering) 周五（11月13日）表示，其截至9月的第三季度营收同比增长9%，从去年同期的31亿新元增至34亿新元。

这家科技与工程公司宣布派发每股0.05新元的第三季度中期股息，高于去年同期的0.04新元。其第一季度和第二季度的股息分别为每股0.04新元和0.05新元，使前三季度的总股息达到每股0.14新元。

在2026年的前九个月，营收从去年同期的91亿新元增长10%至100亿新元。若不计去年9月4日剥离的美国建筑设备业务LeeBoy，按重述基准计算，营收增长了13%。

在前九个月，国防与公共安全业务是该集团最大的营收来源，创造了约43亿新元的营收，同比增长7%。若不计LeeBoy，该部门的营收增长了13%。第三季度营收增长8%至14亿新元，按重述基准计算则增长12%。

增长主要由海事、数字系统和网络安全业务带动。该部门在前九个月获得了价值55亿新元的新合同，其中18亿新元是在第三季度获得的。

这些合同包括一份为期五年、向英国国防部供应40毫米弹药的合同，涉及新加坡国防指挥与控制系统的项目，以及为美国海军部队舰队提供维护和支持服务。

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与此同时，商用航空航天业务在前九个月的营收增长12%至约41亿新元，这得益于发动机维护、修理和大修（MRO）工作以及飞机零部件吊舱（nacelles）业务的更高贡献。第三季度营收增长7%至14亿新元。

该部门在前九个月获得了价值42亿新元的新合同，其中14亿新元是在第三季度赢得的。最新赢得的合同包括与一家亚太地区运营商签订的首份Airbus A220机体大修合同，以及与亚太地区航空公司客户签订的机体维护协议。

城市解决方案与卫星通信业务在前九个月的营收同比增长15%至约17亿新元。第三季度营收也增长了15%至6亿新元，两项业务的贡献均有所提高。

该部门在此九个月期间获得了价值35亿新元的新合同，其中24亿新元是在第三季度获得的。

赢得的合同包括为台湾桃园捷运棕线和绿线延伸线提供交钥匙铁路服务、在新加坡的综合智能安保管理解决方案合同，以及为美国坦帕-希尔斯伯勒高速公路管理局进行的收费基础设施现代化改造工程。

整个集团在前九个月赢得的合同总额达132亿新元，其中56亿新元来自第三季度。这九个月的数据不包括新泽西州收费公路管理局确认的17亿新元订单额。

截至9月，集团的订单总额达到创纪录的377亿新元，高于2025年底的332亿新元。预计约31亿新元的订单将在2026年剩余时间内交付。

新科工程还报告称，其前九个月的运营支出与营收比率为9%，创历史新低，而2025年全年为10.2%。2025年的数据不包括iDirect集团的一次性减值损失。

核能

另外，新科工程表示，公司正在探索核能领域的长期机遇，利用其在复杂、安全和关键任务环境中的能力，并与拥有互补专业知识的组织合作。

公司目前的合作对象包括新加坡科技研究局（Agency for Science, Technology and Research）、胜科公用事业 (Sembcorp Utilities) 和 Commonwealth Fusion Systems。活动领域包括工厂预制的结构模块（如保护性钢结构），以及用于聚变反应堆的先进材料（包括用于反应堆内壁的钨涂层）。

该集团还看到了在数字孪生技术、人工智能、先进材料和制造业产业群以及大规模系统集成方面应用其能力的机会。

新科工程 的股价周四上涨0.2%或0.02新元，收于9.76新元。