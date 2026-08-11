新科工程第二季订单疲软 股价一度挫4.7%

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该股午盘时有所回升，但仍下跌2.4%至10.07新元。

【新加坡】在公布第二季度新增订单同比下降后， 新科工程 (ST Engineering) 的股价于周二（8月11日）一度下跌4.7%。

这家国防与工程集团上周五表示，其在2026年第二季度获得了价值29亿新元的新合同。这与去年同期的47亿新元订单额相比，下降了38.3%。

其2026年的订单总额中，商用航空航天部门贡献了12亿新元，国防与公共安全部门贡献了12亿新元，城市解决方案与卫星通信部门贡献了5亿新元。这分别低于此前的15亿新元、15亿新元和17亿新元。

该股在周二开盘后的首15分钟内一度跌至9.83新元，下挫0.49新元。当时约有260万股易手。截至午盘，该股收复部分失地，报10.07新元，下跌2.4%或0.25新元。

Citi分析师Luis Hilado上周五表示：“合同完成的时间点可能对业绩表现产生了影响，因为管理层已表示，潜在需求和客户谈判仍保持健康。”

尽管该券商承认新科工程面临劳动力短缺、成本通胀和整合风险等短期风险，但它仍持积极看法，认为一个“健康的待赢取合同基础”能够提供规模经济，从而抵消这些风险。

Hilado的报告指出：“我们相信，在当前不确定的市场条件下，稳定且可预测的增长将推动其估值超越平均水平。”该报告给出的目标价为10.65新元。

此外，新加坡高等法庭上周五也驳回了一项申请，该申请旨在将新科工程旗下的新科工程宇航系统公司（ST Engineering Aerospace Systems）卷入一场商标侵权诉讼。该诉讼涉及为新加坡共和国空军部队飞机供应的据称是假冒的零部件。