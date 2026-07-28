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新科工程子公司获台湾桃园捷运棕线价值8.4亿新元合同

该项目预计将于今年第四季度启动，并在八年内完成交付

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Benicia Tan

Published Tue, Jul 28, 2026 · 10:55 PM
    • 新科工程表示，将主导台湾桃园捷运棕线的整体项目管理和系统集成。
    • 新科工程表示，将主导台湾桃园捷运棕线的整体项目管理和系统集成。 照片：《商业时报》资料图

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    [新加坡] 新科工程 (ST Engineering) 旗下的城市解决方案业务已获得一份价值8.4亿新元的铁路服务合同，该合同涉及台湾桃园捷运棕线。

    该集团于周二（7月28日）表示，该项目预计将于今年第四季度启动，并在八年内完成交付。这条长达11.4公里的铁路线将贯穿七个车站，连接桃园市与大台北地区。

    根据合同，新科工程表示将主导整体项目管理和系统集成。公司还将负责交付关键项目组成部分，包括信号系统、轨道工程以及大容量变电站的土木工程。

    Hyundai Rotem 将提供列车车辆和供电系统。

    新科工程城市解决方案业务总裁 Gareth Tang 指出，交通运输机构对于能够“在管理大型项目交付的同时，无缝集成技术和系统”的合作伙伴需求日益增长。

    30多年来，该集团已在包括台湾在内的50个城市交付了超过200个铁路项目。

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    在此消息公布前， 新科工程 的股价于周二收盘下跌0.6%或0.06新元，至10.53新元。

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