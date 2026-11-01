机构净卖出之际，增持交易尤为突出

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房地产（不含房地产投资信托）和周期性消费品是唯一录得机构净买入的板块

在10月23日至10月29日的五个交易日里，19家主要上市公司进行了股票回购，总金额达1280万新元。 照片：TAY CHU YI，商业时报

【新加坡】在10月23日至10月29日的五个交易日里，市场共提交了超过80份关于40多只主要上市股票的董事权益和主要股东持股的申报。其中，董事或首席执行官申报了23起收购和1起脱售，而主要股东则申报了14起收购和2起脱售。

这包括为 Abundante 、 All-Link Air & Sea 、 Aspial Lifestyle 、 普洛斯易商仓储物流房地产投资信托 (ESR Real Estate Investment Trust) 、 Huationg Global 、 JustCo Holdings 、 Lincotrade & Associates Holdings 、 mDR 、 Nera Telecommunications 、 shopper360 、 新达信托 (Suntec Reit) 、 传慎控股 (Tuan Sing Holdings) 、 Uni-Asia Group 、 大华继显控股 (UOB-Kay Hian Holdings) 及 永泰控股 (Wing Tai Holdings) 等公司提交的首席执行官或董事收购申报。

在这五个交易日里，19家主要上市公司进行了总额达1280万新元的股票回购。其中， 新科工程 (Singapore Technologies Engineering) 以510万新元的回购额领先，与其前一周的总额持平。

从更广泛的层面来看，机构在这五个交易日里为净卖方。房地产（不含房地产投资信托）和周期性消费品是唯一录得机构净买入的板块。 城市发展 (City Developments Ltd) 和 鸿福 (Hong Fok Corporation) 引领了房地产板块的机构净买入，而 怡和东南亚 (Jardine Matheson Southeast Asia) 和 云顶新加坡 (Genting Singapore) 则引领了周期性消费品板块的买盘。

Kopernik增持金光农业资源股份至8%以上

10月23日，Kopernik Global Investors通过市场交易，以每股0.275新元的价格收购了550万股 金光农业资源 (Golden Agri-Resources) 的股票，总额约151万新元。此次收购使其视同权益从之前的7.98%增至8.02%。Kopernik的视同权益源于其作为投资顾问对所持股份拥有处置的酌情权。

此次申报延续了其一段较长时间的累积。Kopernik于2023年6月成为主要股东，当时其视同权益从5%增至5.43%，随后在2025年6月增至6.07%，并在2026年7月增至7.07%。最近的这次收购使其视同权益达到10.2亿股，即8.02%。

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Kopernik由David Iben于2013年创立，是一家员工持股的全球股票投资管理公司。截至2026年9月30日，其管理资产达106亿美元。该公司称其投资方法为自下而上、基本面驱动，并强调内在价值、长期投资，以及其分析与主流市场观点存在差异的机会。

另外，金光农业资源于10月28日表示，在早前收到其全资新加坡子公司根据《跨境烟霾污染法》从国家环境局接获的通知后，公司高级代表已就近期跨境烟霾问题与新加坡部长及官员会面。

该集团重申其承诺，将与当局和独立评估员进行全面透明的合作，并表示将继续致力于负责任和可持续的运营，以及长期的防火、监测和管理措施。

Amova重建UMS持股至6%以上

10月22日，Amova Asset Management通过市场交易以每股2.2262新元的平均价格收购了88.2万股 UMS整合 (UMS Integration) 的股票，总额为196万新元，使其在UMS整合的视同权益从5.99%增至6.08%。

此次收购使其视同权益从之前的5634万股增至5722万股。对Amova Asset Management拥有控股权的三井住友信托集团 (Sumitomo Mitsui Trust Group) 也申报了相同的视同权益。

此次增持前，UMS于10月9日配售了5294万股新股，此举扩大了公司的股本，并将Amova Asset Management的视同权益从6.15%稀释至5.85%，尽管其管理的投资组合持股数量从5462万股增至5503万股。

另外，Amova Asset Management Asia在同日于市场收购了40.2万股股票，总额为112万新元，但由于股本扩大，其持股比例仍从6.01%降至5.72%。

UMS在8月份的业绩报告中表示，其当前业绩尚未完全反映出几项正在通过客户认证的新制造业产业群服务的全部贡献。其两大主要客户预计2026年和2027年的需求将实现同比增长，同时该集团将继续扩大其在槟城的产能，并评估在越南增加额外制造业产业群产能的可能性。

UMS表示，在无不可预见的情况下，预计2026财年将保持盈利。

Amova增持Frencken股份跨越9%

10月22日，Amova Asset Management通过市场交易，以每股约2.112新元的平均价格收购了63.41万股 Frencken集团 (Frencken Group) 的股票，总额为134万新元，使其在Frencken集团的视同权益从8.91%增至9.05%。

此次收购使其视同权益从之前的4220万股增至4284万股。对Amova Asset Management拥有控股权的三井住友信托集团申报了相同的视同权益。

此次增持延续了与Amova Asset Management相关实体的一系列增持行动。该公司于3月首次成为主要股东，当时其持股比例超过5%，随后在6月、8月和9月分别突破了6%、7%和8%的门槛。

Frencken在8月份的业绩报告中表示，预计2026财年下半年的总收入将超过2025财年下半年和2026财年上半年。公司维持其2026财年收入和利润将高于2025财年的展望。

该集团预计，其半导体、医疗和汽车部门2026财年下半年的收入将同比增长，分析生命科学部门将保持稳定，而工业自动化部门则会下降。

Frencken表示，在一家主要前端半导体设备客户的稳固需求支持下，Mechatronics Asia预计将在2026财年下半年保持增长轨道。同时，其欧洲业务也为另一家主要前端设备客户预期的活动增长做好了准备。

该集团还重申了其长期目标，即通过内生性扩张和战略投资或收购，在2028年或更早之前实现年收入超过10亿新元。

T Rowe Price增持NTT DC Reit股份至6%以上

10月15日，T Rowe Price Associates在 NTT DC Reit 的视同权益超过了6%的门槛。该投资经理于10月16日上午意识到已跨越该门槛，并随后提交了通知。其视同权益源于其或其附属公司担任投资顾问的投资基金和其他账户。

此次增持建立在T Rowe Price参与NTT DC Reit首次公开售股（IPO）的基础之上。2025年7月14日，该公司通过配售以5360万美元收购了5360万个单位，从而获得了5.2%的视同权益。因此，最新申报代表着其在上市时建立的头寸的进一步增加，而非首次成为主要单位持有人。

NTT DC Reit在美国、奥地利和新加坡拥有六项数据中心资产。截至2026年3月31日，该投资组合价值16.7亿美元，设计IT负载为90.7兆瓦。该房地产投资信托由NTT Data的全球数据中心子公司NTT保荐。

2027财年第一季度，其2260万美元的可分配收入比首次公开售股时的预测高出10.6%，而2790万美元的净房地产收入则比预测高出5%。截至6月30日，入住率从3月31日的95.1%增至95.9%，若包括已承诺的租约，则将达到99.2%。

本季度内的更新租赁契约录得13.4%的正向租金调升率。NTT DC Reit计划于11月11日收盘后公布其2027财年上半年业绩。

Ang Hao Yao增持仟湖渔业股份至6%以上

10月26日，Ang Hao Yao通过市场交易以每股约0.10新元的价格收购了39.6万股 仟湖渔业 (Qian Hu Corporation) 的股票，总额为39,679.20新元。此次收购使他的直接持股从662万股（即5.83%）增至701万股（即6.179%）。

此次交易代表着其在2023年1月建立的主要股东地位的进一步增持。2023年1月10日，Ang以27,494.50新元在市场收购了11万股股票，使其直接持股比例从4.926%升至5.023%，从而成为主要股东。

仟湖渔业是一家综合性鱼类服务提供商，业务涵盖观赏鱼、水族馆和宠物配件、塑料和水产养殖。该集团还已扩展到水产养殖技术、高端宠物护理以及区域海鲜供应链活动，包括AquaEasy、Natureal和Timor Aquahub。

在截至6月30日的2026财年上半年，公司收入增长3.7%至3640万新元，毛利润增长7.6%至1340万新元，税前利润增长8.1%至20.6万新元。截至6月30日，现金及现金等价物为1350万新元。在无不可预见的情况下，该集团预计2026财年将保持盈利。

作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。