The Business Times
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渣打银行将部分信用卡及个人贷款客户转移至 Trust Bank

Trust 将扩大其数码银行平台，而渣打则将投资于财富管理能力

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Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Fri, Jul 31, 2026 · 01:30 PM
    • 受影响客户与渣打银行的其他现有业务关系，包括存款账户、财富产品和保险保单，将保持不变。
    • 受影响客户与渣打银行的其他现有业务关系，包括存款账户、财富产品和保险保单，将保持不变。 照片：《商业时报》资料图

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    【新加坡】为促进在新加坡的业务增长，渣打银行 (Standard Chartered) 将把其部分信用卡和个人贷款客户转移至 Trust Bank。

    渣打周五（7月31日）表示，此举将从9月起生效，预计将深化两家银行服务新加坡零售银行客户的综合能力。

    受影响客户 与渣打的其他现有业务关系，包括存款账户、财富产品和保险保单，将保持不变。

    通过此举，Trust 将继续扩大其数码银行平台和日常银行业务，而渣打则将投资于财富管理能力。

    Trust 是由渣打和职总平价集团 (FairPrice Group) 共同拥有的数码银行子公司。

    职总平价集团总裁 Vipul Chawla 指出，Trust 的成立旨在将“便捷且回报丰厚的银行服务”融入新加坡人的日常生活中。

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    Trust BankStandard CharteredSingapore banksCredit/Debit cardsLoansFairPrice

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