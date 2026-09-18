星和升级5G或能守住市场份额，但恐难扭转基本盈利下滑趋势
分析师警告，更好的连接性可能不足以说服客户为移动套餐支付保费。
- 此次升级后，星和成为新加坡第二家使用700兆赫低频频谱提供大众市场套餐的电信公司。 照片来源：商业时报资料照片
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【新加坡】分析师表示，星和 (StarHub) 于9月1日最新的5G+网络升级应有助于该公司留住客户并捍卫其市场份额，但不太可能扭转新加坡移动业务收入的下滑趋势。
此次5G升级利用700兆赫 (MHz) 频谱来改善地下和室内覆盖，并将对所有使用星和5G移动套餐的客户生效。
通过这次升级，星和成为继新电信 (Singtel) 之后，新加坡第二家使用低频频谱提供大众市场套餐的电信公司。
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