The Business Times
business-time-50
NEWS ANALYSIS

星和升级5G或能守住市场份额，但恐难扭转基本盈利下滑趋势

分析师警告，更好的连接性可能不足以说服客户为移动套餐支付保费。

Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Fri, Sep 18, 2026 · 07:00 AM
    • 此次升级后，星和成为新加坡第二家使用700兆赫低频频谱提供大众市场套餐的电信公司。
    • 此次升级后，星和成为新加坡第二家使用700兆赫低频频谱提供大众市场套餐的电信公司。 照片来源：商业时报资料照片

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】分析师表示，星和 (StarHub) 于9月1日最新的5G+网络升级应有助于该公司留住客户并捍卫其市场份额，但不太可能扭转新加坡移动业务收入的下滑趋势。

    此次5G升级利用700兆赫 (MHz) 频谱来改善地下和室内覆盖，并将对所有使用星和5G移动套餐的客户生效。

    通过这次升级，星和成为继新电信 (Singtel) 之后，新加坡第二家使用低频频谱提供大众市场套餐的电信公司。

    此翻译对您是否有帮助？

    StarHubDividendsTelcos

    TRENDING NOW

    From left: Pham Nhat Quan Anh, Pham Nhat Vuong, Pham Thu Huong and Pham Nhat Minh Hoang. The couple (centre) remain senior figures in Vingroup, with their children’s presence in the ecosystem growing.

    He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons

    Higher Singapore dollar rates should support the net interest margins of DBS, OCBC and UOB.

    Fed hike throws Singapore banks a margin lifeline; UOB likely to benefit more

    The fully furnished 1,292 sq ft apartment at #21-07 Gramercy Park had an opening price of S$3.82 million. 

    Luxury properties seized in S$3 billion money laundering case fail to sell at auction

    The Dow Jones Industrial Average rose 317.95 points, or 0.62 per cent, to 51,779.85 on Thursday.

    US stocks: Tech leads Wall Street to higher close as oil eases, Treasury yields dip

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More