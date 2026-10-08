电信业整合持续：星和收购MyRepublic移动业务

该公司已拥有MyRepublic的宽带业务

星和表示，此次收购将能以更大规模对持续的网络投资、服务创新和客户体验进行投入。 图片：海峡时报

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【新加坡】星和（StarHub）于周四（10月8日）宣布将收购MyRepublic的移动业务。

在此之前，双方曾达成一项协议，将这家移动虚拟网络运营商（MVNO）的所有4G移动用户从其原先使用的第一通（M1）网络，迁移至星和的移动网络。

此次收购不会对MyRepublic的移动服务客户造成影响，他们的网络正在逐步迁移至星和。

星和在一份交易所公告中表示：“此次收购汇集了双方的互补优势，同时为客户保留了MyRepublic移动独特的品牌和主张。”

继去年8月收购其宽带业务后，星和如今将同时拥有MyRepublic的宽带和移动两项业务。

星和指出，随着新加坡的数码需求不断增长，此次收购将能以更大规模对持续的网络投资、服务创新和客户体验进行投入。

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在今年8月举行的上半年业绩发布会上，星和首席执行官 Nikhil Eapen 表示，他预计随着行业整合，较小的移动虚拟网络运营商将被较大规模的业者收购。

他指出：“这是一个自然的演变过程，移动虚拟网络运营商将逐渐向资本雄厚的大型业者靠拢，并最终被其吸收和接纳。”

整合势在必行

在移动业务收入和每用户平均收入（ARPU）不断下降的背景下，分析师们长期以来一直呼吁新加坡电信行业进行整合。

在截至6月30日的上半年，星和的移动服务收入同比下降10.5%，从2.741亿新元降至2.453亿新元。

CGS International 的分析师 Prem Jearajasingam 表示，不包括Ensign在内，星和的基础净利润从去年同期的5190万新元，大跌76.1%至1240万新元。

新电信新加坡（Singtel Singapore）的第一季度营业收入同比下降3.1%，从9.29亿新元降至9.01亿新元。新电信将此下滑归因于“持续激烈的价格竞争”。

Eapen 在8月份曾表示，星和尤其一直在“推动整合”。

除了整合MyRepublic的移动客户外，星和最近还将其移动虚拟网络运营商 redOne 的客户迁移至旗下廉价品牌 eight。

最近在9月份，星和与吉宝（Keppel）均证实，双方正就一项可能涉及第一通的潜在交易进行谈判。

Eapen 说：“随着整合的持续进行，我们正以更大的规模，更有效地投资于新加坡将日益依赖的网络、韧性和创新。”