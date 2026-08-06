星和扩大与MyRepublic的协议 将其4G客户纳入自家网络

此举是在双方于2022年建立批发合伙业务，以及星和于去年8月收购MyRepublic宽带业务之后展开。

星和拒绝透露此次业务发展为其用户数量带来的具体增幅。 照片来源：商业时报资料图

【新加坡】星和（StarHub）与MyRepublic扩大了在移动领域的合伙业务，将MyRepublic Mobile的所有用户转移至星和的网络。

双方在星期四（8月6日）发布的联合声明中表示，此举将把MyRepublic的4G客户从目前的M1网络中迁出。此前，双方已在2022年达成协议，由星和为MyRepublic Mobile的客户提供5G网络。

在2025年8月，星和全面收购了MyRepublic在新加坡的宽带业务。

星和首席执行官Nikhil Eapen表示：“我们朝着引领新加坡电信市场持续整合的目标又迈进了一步。”

MyRepublic是一家移动虚拟网络运营商（MVNO），它通过租用主移动网络运营商的基础设施来提供消费者移动服务，而非运营自己的实体蜂窝塔。

星和拒绝透露接收MyRepublic Mobile用户后，其用户数量的具体增幅。一名发言人重申，按营收市场份额计算，星和是新加坡第二大移动运营商。

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在此消息之前，另一家使用星和4G网络的MVNO——RedOne，已于6月30日关闭。RedOne的客户已被迁移至星和旗下的MVNO——eight Telecom。

在2020年至2026年期间，新加坡共有七家MVNO关闭，其中包括由樟宜机场集团运营的Changi Mobile。

星和认为，MVNO在新加坡的移动生态系统中仍然扮演着服务不同客户群体的角色。其发言人表示：“我们相信，在强大的网络基础设施支持下，一个多元化且充满竞争的市场具有其价值。”

此举发生于新加坡电信领域传出一系列潜在整合消息之后。最近的一起是Simba收购M1的交易，该交易于5月告吹，原因是监管机构暂停了对该合并案的评估，以便就Simba涉嫌的频谱违规行为进行调查。

M1的母公司吉宝（Keppel）表示，在5月份的最终截止日期过后，将任由该交易失效。

吉宝首席执行官Loh Chin Hua在2026年上半年业绩发布会上表示，对吉宝而言，监管机构对电信业整合并无异议。他补充说，如果吉宝再进行出售M1的交易，将会设法确保其顺利完成。

星和候任首席执行官兼消费者业务部门主管Matt Williams表示：“随着市场的不断演变，我们将继续寻求各种机会来增强我们的业务，为客户创造持久价值，并确保更多人能从他们每天可以信赖的网络中受益。”