GP Industries首席执行官：在全球不确定性中，稳定的回报让股东持续投资

公司提议2026财年每股派发0.035新元股息，高于去年的每股0.03新元

GP Industries首席执行官Dr Brian Li表示，股东价值一直是公司业务和管理理念中非常重要的一部分。 图片来源：GP INDUSTRIES

[新加坡] GP Industries首席执行官Dr Brian Li表示，即使在全球经济和地缘政治不确定性持续重塑制造业产业群格局的背景下，公司凭借提供稳定股息的声誉，成功维持了股东的支持。

今年五月，这家在新加坡上市的消费电池和保费音响产品制造商提议，在2026财年派发每股总计0.035新元的股息。根据每股收益 (EPS) 0.0565新元计算，这相当于约62%的派息率。

如果股东在公司7月27日举行的年度股东大会上批准该提议，股息将会派发。

在2025财年，该公司派发的股息总额为每股0.03新元，约占当年每股收益的61.2%。

迄今为止，GP Industries的股价已上涨10.6%，使其市值达到约3亿新元。

Dr Li在接受《商业时报》独家采访时表示，董事会的股息决定反映了集团在业绩超出预期后回报股东的意愿。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他说：“当我们的业绩比最初的预期要好一些时，股东利益就成了需要讨论的优先事项。”

尽管GP Industries没有固定的股息派发政策，但Dr Li表示，股东回报仍然是董事会审议时的关键考虑因素。

他补充道：“股东价值一直是我们业务和管理理念中非常重要的一部分。”

在年度股东大会上，少数股东的反馈也影响了管理层在资本回报方面的决策。

Dr Li说：“从他们的角度来看，首先想到的事情之一就是我们有稳定的股息派发，他们认为这是一个可靠的收入来源。”

盈利改善受声学业务驱动

GP Industries是总部位于香港的消费电池巨头Gold Peak Technology Group在新加坡上市的子公司。它拥有保费音响品牌KEF和Celestion。

2026财年，公司净利润增长16.9%至2840万新元，主要得益于其电子和声学业务的贡献增强、联营公司业绩改善以及融资成本降低。

电子和声学业务的收入增长6.1%至2.879亿新元。增长主要由其保费消费及专业音响业务，以及电子制造业产业群分部更强劲的贡献所驱动。

相比之下，由于全球电池市场竞争激烈以及美国关税影响导致对美洲的销售额下降，电池业务收入同比下降3.2%。

该集团从联营公司分享的业绩从一年前的1350万新元增至1920万新元，这得益于高精度冷却解决方案制造商Wisefull的强劲表现。该制造商受益于对人工智能和数据中心冷却解决方案日益增长的需求。

此外，GP Industries通过对先前持有的某联营公司股权进行重新计量，录得630万新元的一次性公允价值收益。在2025财年没有此类收益。

Dr Li表示：“这些收益帮助抵消了我们电池业务的疲软表现，该业务的利润率受到了关税压力和电池业务竞争的影响。”

2026财年更强劲的业绩延续了公司的扭亏为盈势头。公司在艰难的2024财年曾陷入亏损，净亏损额达5870万新元。

该亏损主要与一项工业投资XIC Innovation有关。

供应链多元化缓冲地缘政治风险

Dr Li表示，集团多年的供应链多元化使其能更好地应对未来的干扰。

GP Industries于1992年在马来西亚建立了其首个制造业产业群设施，并在特朗普第一任期内，随着华盛顿与北京之间的贸易紧张局势加剧，加速了向中国以外地区转移的步伐。

该集团目前在马来西亚运营三处设施，在越南有两处，在泰国有一处。它还在英国拥有两家工厂。如今，GP Industries约有30%至40%的生产位于中国境外。

Dr Li说：“当情况变得明朗，即地缘政治问题可能在长期内影响中国的出口时，我们便开始向东南亚进行多元化布局。”

然而，这种多元化战略是有代价的。

根据产品类别的不同，在东南亚的制造业产业群成本通常比在中国高出3%至5%。这是由于电力、物流和运输成本等因素造成的。

早期投资带来一线希望

即便如此，Dr Li相信公司将供应链业务向海外多元化的举措创造了竞争优势。

他说：“我们的一些竞争对手比我们落后了好几年。我们正在利用这种先发优势，通过扩大规模和将小工厂整合为大工厂来巩固地位。”

他补充说，地缘政治风险仍将是企业未来决策中需要考虑的“一个关键项目”。

他说：“这是我们非常清楚并努力作为高度优先事项来处理的事情。”

展望未来，尽管不确定性持续存在，Dr Li仍保持审慎乐观。

他说：“未来几年仍然充满挑战，且非常动荡，特别是考虑到我们面临的经济、商业、能源和政治问题。”

“然而，基于我们已经取得的进展和我们正在追求的方向，我们仍保持审慎乐观。”

对GP Industries而言，维持投资者信心最终将取决于在长期投资与稳定股东回报之间取得平衡。

Dr Li说：“我们是一家稳健的公司”，并补充说股东价值仍然是优先事项。