受人工智能股涨势及油价回落提振，海指上涨0.1%
Sats领涨新加坡蓝筹股指数
- 周四（6月25日），整体市场下跌股为294只，多于上涨股的259只，全天共有12亿股证券易手，总值18亿新元。 照片：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡】新加坡股市周四（6月25日）收高。
基准海峡时报指数（STI）上涨0.1%或2.97点，收于5218.96点。
Sats 领涨新加坡蓝筹股指数，股价上涨2.5%或0.11新元，收于4.50新元。
海峡时报指数成份股中表现最差的是 Thai Beverage ，该股下跌2.3%或0.01新元，收于0.435新元。
本地三大银行周四涨跌互现。 UOB 上涨0.03%或0.01新元至39.91新元； DBS 下跌0.2%或0.15新元至66.07新元； OCBC 则下跌0.04%或0.01新元至24.94新元。
在iEdge新加坡次五十指数中， PC Partner 为最大上涨股，攀升11.9%或0.32新元，收于3.02新元。而 Ultragreen.ai 则是最大下跌股，下滑3.8%或0.05新元，收报1.28新元。
纵观整体市场，下跌股以294只领先上涨股的259只，全天成交量约12亿股，成交额达18亿新元。
区域主要股指表现不一。香港恒生指数下跌1.4%，马来西亚富时吉隆坡综合指数下跌1.1%；而日本日经225指数上涨4.6%，韩国综合股价指数上涨5.4%。
此前，在美光（Micron）和高通（Qualcomm）发布乐观预测后，人工智能相关股票出现上涨行情，缓解了投资者对该板块估值过热的担忧。
此外，随着油轮恢复通行霍尔木兹海峡，油价也已回落至战前水平。
OCBC研究分析师指出：“这在一定程度上缓解了通胀压力加剧的预期，美国各期限国债收益率下降了6至11个基点，10年期美国国债收益率则为4.404%。”
Continuum Economics的宏观经济与策略总监Mike Gallagher补充说，随着海峡的开放，对大多数非中东国家的不利经济影响和“第二轮通胀效应”可能只会是轻微到中等程度。
他表示：“这降低了其他央行效仿欧洲中央银行（ECB）、南非储备银行和印度尼西亚银行加息以防范第二轮效应的可能性，我们预计欧洲央行将在2027年逆转此次加息。”
本文在人工智能的协助下撰写，并由记者审核
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