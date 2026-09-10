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因美伊局势动荡油价再破百元，海峡时报指数下跌0.7%

除日本外，亚洲主要市场也纷纷下跌

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Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Thu, Sep 10, 2026 · 06:08 PM
    • 一位市场观察人士表示，尽管油价波动，马来西亚可能成为抵御这种波动的“坚固堡垒”。
    • 一位市场观察人士表示，尽管油价波动，马来西亚可能成为抵御这种波动的“坚固堡垒”。 图片：BLOOMBERG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】由于霍尔木兹海峡再起冲突，以及油价连续第二天升至每桶100美元以上，投资者持谨慎态度，导致新加坡蓝筹股于周四（9月10日）下跌。

    海峡时报指数下跌0.7%，即39.88点，收于5689.75点。

    资产管理公司 吉宝 (Keppel) 领跌，股价下跌2.8%或0.33新元，至11.47新元。

    新加坡三大银行股中有两只下跌： 星展银行 (DBS) 下跌0.9%或0.71新元，至76.79新元； 大华银行 (UOB) 下跌0.5%或0.19新元，至40.99新元。然而， 华侨银行 (OCBC) 则上涨0.1%或0.04新元，至31.39新元。

    海峡时报指数成份股中涨幅最大的是 怡和控股 (Jardine Matheson) ，其股价上涨0.8%或0.45美元，收于58.08美元。

    在iEdge新加坡次级50指数中，手套制造商 顶级手套 (Top Glove) 涨幅最大，上涨18.7%或0.037新元，至0.235新元。专注于中国市场的 砂之船房地产投资信托 (Sasseur Reit) 是该指数中跌幅最大的成份股，下跌5.9%或0.04新元，至0.64新元。

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    整个市场中，下跌股以359只对201只领先上涨股，全天成交量为12亿股，成交额达18亿新元。

    区域主要市场也反映了新加坡的疲软情绪。

    富时马来西亚吉隆坡综合指数下跌0.5%；香港恒生指数下跌1.3%；韩国综合股价指数（Kospi）下跌0.3%。然而，日本日经225指数上涨了0.2%。

    周四，布伦特原油价格连续第二天突破100美元大关，投资者对此保持警惕。

    此前，伊朗声称袭击了十几艘试图通过霍尔木兹海峡的船只。上一次油价突破100美元门槛是在7月份。

    兴业银行（RHB）集团首席经济师 Barnabas Gan 表示，紧张局势再起，加上全球债券市场的抛售，已令投资者变得谨慎。

    他表示，资金流向显示，全球交易员“采取了经典策略，即增持固定收益等防御性资产，同时减持股票等风险资产”。

    但市场中也存在具有韧性的领域。Gan 认为，作为原油和石油产品的净出口国，马来西亚可能成为抵御当前波动的“坚固堡垒”。

    他指出，马来西亚等级的原油价格相比即期布伦特原油仍有“显著更高的保费”。

    该国主要生产“轻质低硫”原油，这类原油因其含硫量低、提炼成本较低以及汽油、柴油和航空燃料产率高而享有保费。

    尽管马来西亚通常出口这些享有保费等级的原油，但其国内炼油厂进口的是来自中东、价格相对便宜的“中重质含硫”原油。

    Gan 说：“即便在总产量呈下降趋势时，这种品质套利在历史上也一直支撑着出口收入、贸易平衡和石油相关产业的盈利能力。”

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