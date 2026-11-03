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10月份海峡时报指数总回报率下滑5.2%；科技指数暴跌17.3%

新加坡交易所：此轮下跌是在市场经历“广泛但不均衡”的回调之后；机构资金流在各板块出现分化

Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Tue, Nov 3, 2026 · 07:00 AM
    • 海峡时报指数在10月份的最后16个交易日中，主要在5370点至5450点之间波动。
    • 海峡时报指数在10月份的最后16个交易日中，主要在5370点至5450点之间波动。 图片来源：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 新加坡交易所（SGX）周一（11月2日）表示，在2026年大部分时间录得上涨后，新加坡股市在10月份经历了一场“广泛但不均衡”的市场回调。

    海峡时报指数（STI）的总回报率下滑了5.2%，该指数在10月份的最后16个交易日中，主要在5370点至5450点之间波动。

    iEdge新加坡次新50指数下跌了6.8%。

    新加坡交易所指出，10月份机构资金流“在各板块出现分化”，而新加坡的基础经济活动则持续扩张。

    科技股在10月份的抛售潮中首当其冲，富时海峡时报全股科技指数暴跌17.3%。

    房地产投资信托（Reits）表现相对更具韧性；iEdge新加坡房地产投资信托指数下跌了1.4%。新加坡交易所指出，电信股的跌幅也“普遍小于许多科技股”。

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    尽管新加坡经济持续扩张，但市场仍出现了回调。

    初步预估数据显示，继第二季度实现6.2%的增长后，2026年第三季度国内生产总值同比增长了5.4%

    然而，新加坡交易所指出，此轮回调不仅限于新加坡，包括韩国、中国和日本在内的亚洲主要股市当月也录得下跌。

    科技股回报参差不齐

    10月份科技股的下跌是在今年早些时候大幅上涨之后出现的，导致各个股的年初至今回报率呈现“巨大差异”。

    AEM UMS Integration Frencken 在10月份分别下跌了23%至26%。然而，在2026年的前10个月里，它们的总回报率分别仍保持在335%、80%和47%。

    这三只股票在10月份均录得机构资金净流出，尽管在1月至10月期间它们仍是资金净流入的受益者。

    此次下跌跟随了华尔街的跌势。拥有Google的Alphabet公司股票于10月29日创下自上市以来的最大单日跌幅，收盘下跌12.6%，报283.82美元。

    但并非所有科技股都同步变动。 AvePoint 在10月份上涨了26%，使其今年前10个月的回报率达到22%。

    10月20日，国际货币基金组织表示，对人工智能基础设施的投资持续支撑亚洲的半导体需求和出口。然而，该组织也指出，对人工智能盈利能力和生产率的重新评估是一个下行风险。

    房地产投资信托表现坚韧

    在新加坡上市的房地产投资信托在10月份表现出相对更强的防御性。

    新加坡交易所指出，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）（ CICT ）在新加坡上市公司中录得最大的机构资金净流入，金额为7920万新元，并补充说，该信托当月实现了2%的正总回报率。

    与此同时， 凯德腾飞房产信托 (CapitaLand Ascendas Reit) 则录得其有记录以来第二高的月度交易额。

    新加坡交易所表示，10月份表现最佳的三只新加坡房地产投资信托分别是 Acrophyte酒店信托 (Acrophyte Hospitality Trust) 星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust) 新达房地产投资信托 (Suntec Reit)

    该交易所运营商补充说：“在10月30日收盘前发布的运营更新显示，租金复归率为正，但派息结果好坏参半。”

    报告还指出，机构参与度也不均衡。凯德综合商业信托吸引了资金净流入，而凯德腾飞房产信托、 吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) 和星狮地产信托则分别录得5130万新元、2870万新元和2570万新元的资金净流出。

    新加坡交易所指出，新加坡房地产投资信托“更具防御性的表现，恰逢10月底长期政府债券收益率走低”。

    美国10年期国债收益率在月底收于4.9%，低于10月7日约5.36%的高点，当月累计下跌35.6个基点。

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