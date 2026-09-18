值得关注的股票：城市发展、Addvalue科技、悦榕集团、Multi-Chem
- 城市发展表示，公司将在9月28日交易时间开始前公布其战略评估的结果。 图片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】以下公司出现新动态，或将影响其证券在周五（9月18日）的交易：
城市发展 (CDL) ：城市发展周四表示，公司将在9月28日开盘前公布其战略评估的结果。这家房地产巨头此前曾表示，在去年经历“一些困难”和内部纠纷后，正寻求“调整”其战略，以更好地向投资者阐明其价值。周四，城市发展股价收盘上涨0.11新元或1.4%，至8.14新元。
Multi-Chem ：这家主板上市的IT分销公司周四表示，其首席执行官 Foo Suan Sai、首席运营官 Han Juat Hoon 及两名高级雇员已接受贪污调查局 (CPIB) 的问询。两名执行董事被要求提供保释金，并将其护照和手机交给贪污调查局。由该集团独立董事组成的委员会澄清，其并未直接获悉贪污调查局正在处理的事项。周四，Multi-Chem 股价收盘持平于4.34新元。
Addvalue Technologies ：卫星通信供应商 Addvalue Technologies 将于9月24日举行特别股东大会。在此之前，该公司于周五就股东的担忧作出澄清，这些担忧主要围绕其全资子公司 Addvalue Solutions 拟在纳斯达克证券交易所分拆上市一事，涉及财务透明度和战略投资者的参与问题。周四，Addvalue Tech 股价收盘上涨0.006新元或3.1%，至0.197新元。
悦榕集团 (Banyan Group) ：这家酒店管理公司周四宣布，与总部位于开普敦的酒店管理公司 Newmark Hotels & Reserves 建立战略合伙业务，并将通过分阶段持股的结构收购 Newmark 的多数股权，最终实现全资控股。Newmark 在七个国家管理着26家酒店、旅馆和度假保护区。周四，悦榕集团股价收盘持平于0.495新元。
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