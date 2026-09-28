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值得关注的股票：城市发展、迅通集团、Oiltek、Geo Energy Resources、赫锋

Chloe Lim

Chloe Lim

Published Mon, Sep 28, 2026 · 08:32 AM
    • Stoneweg E-Reit 的管理公司要求在周一上午9时至中午12时开市前暂停交易。
    • Stoneweg E-Reit 的管理公司要求在周一上午9时至中午12时开市前暂停交易。 照片：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周一（9月28日）的交易：

    城市发展有限公司 (City Developments Ltd, CDL) ：这家房地产巨头周一表示，计划在未来三年内部署50亿新元的增长资本，并目标从其投资组合中剥离价值60亿新元的资产。这是其“更新版”战略的一部分，旨在进一步明确战略重点并提升长期股东价值。新加坡将继续是城市发展新投资的主要市场。增长资本也将集中在四个领域：住宅、商业、酒店和生活。上周五，城市发展的股价收盘上涨0.5%（即0.04新元），报8.26新元。

    迅通集团 (Centurion Corporation) ：该集团于上周五宣布，已签订买卖协议，以3.64亿港元（约合4640万美元）收购位于香港北角的仁宇大厦。在消息公布前，迅通集团的股价于上周五收盘持平，报1.48新元。

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