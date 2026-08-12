The Business Times
business-time-50

值得关注的股票：凯德综合商业信托、星狮地产、凯德投资、扬子江海业、新加坡置地、Ambiq Micro、数字核心房地产投资信托、MetaOptics

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Chloe Lim

Chloe Lim

Published Wed, Aug 12, 2026 · 08:41 AM
    • 拥有爱雍·乌节 (Ion Orchard) 的凯德综合商业信托于周三公布，截至6月30日的上半年每单位派息 (DPU) 为0.0602新元，同比增长7.1%。
    • 拥有爱雍·乌节 (Ion Orchard) 的凯德综合商业信托于周三公布，截至6月30日的上半年每单位派息 (DPU) 为0.0602新元，同比增长7.1%。 照片：凯德综合商业信托

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（8月12日）的交易：

    凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust, CICT) ：该信托周三公布，截至6月30日的上半年每单位派息 (DPU) 为0.0602新元，同比增长7.1%。尽管4月份的私募配售扩大了单位基数，但在强劲的经营表现和较低的利息支出支持下，DPU仍实现增长。上半年可分配收入增长13.3%至4亿6670万新元，而净房地产收入增长8.7%至6亿3050万新元。CICT的单位价格周二收盘上涨2%，报2.51新元，升0.05新元。

    星狮地产 (Frasers Property) ：该公司将于8月28日召开特别股东大会，寻求股东批准其优化辉盛国际酒店信托 (Frasers Hospitality Trust) 投资组合的提案。这是该集团计划的一部分，旨在从稳定资产中释放资本，同时调整其酒店业战略。星狮地产的业务更新还指出，截至6月底，其在新加坡、澳大利亚、泰国和中国的未确认住宅收入约为10亿新元，低于去年同期的14亿新元。消息公布前，星狮地产股价收盘持平于1.05新元。

    此翻译对您是否有帮助？

    Stocks to watchSingapore stock marketSingapore Stocks

    TRENDING NOW

    Singapore’s next chapter should not be framed as a choice between economic growth and social well-being. We need both.

    Singapore at 61: How we can ensure opportunity, security and ownership for the next generation

    Clockwise from top left: The founders of ImmunoQs, AI Seer and DancingMind. All three startups are based at JTC Corp’s LaunchPad @ one-north.

    With tech for fact-checking to cancer care, Singapore startups aim beyond home 

    The Vietnamese economy has long relied heavily on bank lending, straining commercial banks as they shoulder the bulk of the financing needed by companies and large infrastructure projects.

    Vietnam seeks US$76 billion a year from capital markets to ease reliance on banks

    Singapore consistently champions the open, rules-based order and the principle of Asean centrality that underpins regional and global stability.

    Why Asean matters more than ever to the UK and Singapore

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More