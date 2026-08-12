值得关注的股票：凯德综合商业信托、星狮地产、凯德投资、扬子江海业、新加坡置地、Ambiq Micro、数字核心房地产投资信托、MetaOptics

拥有爱雍·乌节 (Ion Orchard) 的凯德综合商业信托于周三公布，截至6月30日的上半年每单位派息 (DPU) 为0.0602新元，同比增长7.1%。 照片：凯德综合商业信托

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（8月12日）的交易：

凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust, CICT) ：该信托周三公布，截至6月30日的上半年每单位派息 (DPU) 为0.0602新元，同比增长7.1%。尽管4月份的私募配售扩大了单位基数，但在强劲的经营表现和较低的利息支出支持下，DPU仍实现增长。上半年可分配收入增长13.3%至4亿6670万新元，而净房地产收入增长8.7%至6亿3050万新元。CICT的单位价格周二收盘上涨2%，报2.51新元，升0.05新元。

星狮地产 (Frasers Property) ：该公司将于8月28日召开特别股东大会，寻求股东批准其优化辉盛国际酒店信托 (Frasers Hospitality Trust) 投资组合的提案。这是该集团计划的一部分，旨在从稳定资产中释放资本，同时调整其酒店业战略。星狮地产的业务更新还指出，截至6月底，其在新加坡、澳大利亚、泰国和中国的未确认住宅收入约为10亿新元，低于去年同期的14亿新元。消息公布前，星狮地产股价收盘持平于1.05新元。