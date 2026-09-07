值得关注的股票：CSE Global、Marco Polo Marine、iX Biopharma

由集团董事总经理Lim Boon Kheng领导的CSE Global董事会，正在审议其财务顾问Jefferies Singapore提交的战略评估报告。 照片：商业时报资料图

【新加坡】以下公司出现的新动态，可能影响其证券在周一（9月7日）的交易：

CSE Global ：该公司于周五表示，其就战略评估所委任的财务顾问 Jefferies Singapore 已提交一份初步报告，CSE Global 董事会目前正在审议该报告。该公司补充说，“不确定也无法保证”会从该战略评估中达成任何最终协议或实现任何交易。在此消息公布前，CSE Global 的股价收市上涨1.7%，即0.02新元，报1.18新元。

Marco Polo Marine ：该公司于周一与Fuji Offset Plates Manufacturing达成一项有条件的买卖协议，该协议与5月15日宣布的一项拟议反向收购交易有关。该拟议收购的对价高达1.39亿新元，其中包括1.2亿新元的基础对价和高达1900万新元的递延对价。消息公布前，Marco Polo Marine的股价收市上涨0.8%，即0.001新元，报0.129新元。