值得关注的股票：DBS、胜科工业、Kore US Reit

【新加坡】以下公司出现新动态，或将影响其证券在周四（9月10日）的交易：

星展集团 (DBS) ：这家本地银行周三表示，“断然驳回”一项由几家与一马发展公司（1Malaysia Development Berhad）丑闻有关实体提起的12.98亿新元损害赔偿诉讼。星展集团已就此事咨询多位法律顾问，并评估认为现阶段无需计提拨备。在发布该交易所公告前，星展集团股价周三收于77.50新元，下跌0.60新元或0.8%。

Kore US 房地产投资信托 (Reit) ：该信托的管理公司周三宣布，已获得一笔1.2亿新元的新贷款便利。提取贷款后，这笔资金预计将用于偿还该信托在2027年到期贷款的约65%。Kore US Reit 的单位价格周三收于0.174美元，上涨0.001美元或0.6%。

胜科工业 (Sembcorp) ：这家能源公司周三宣布，已取消一项全资收购菲律宾太阳能发电场开发商 Puente Al Sol 的交易，原因是“鉴于当前市场状况和不断变化的战略重点”。胜科工业曾于2025年1月与 CleanCurrent Renewable Energy 签署协议，以1.05亿新元收购 Puente Al Sol。在公告发布前，胜科工业股价周三收于6.19新元，下跌0.02新元或0.3%。

Kore US 房地产投资信托 (Reit) ：该信托的管理公司周三宣布，已获得一笔1.2亿新元的新贷款便利。提取贷款后，这笔资金预计将用于偿还该信托在2027年到期贷款的约65%。Kore US Reit 的单位价格周三收于0.174美元，上涨0.001美元或0.6%。

胜科工业 (Sembcorp) ：这家能源公司周三宣布，已取消一项全资收购菲律宾太阳能发电场开发商 Puente Al Sol 的交易，原因是“鉴于当前市场状况和不断变化的战略重点”。胜科工业曾于2025年1月与 CleanCurrent Renewable Energy 签署协议，以1.05亿新元收购 Puente Al Sol。在公告发布前，胜科工业股价周三收于6.19新元，下跌0.02新元或0.3%。